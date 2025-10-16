OCDE: taxa de desemprego do grupo sobe a 5% em agosto, mas segue próxima de mínima recorde

A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu para 5% em agosto, ante 4,9% em julho, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira (16). Apesar do avanço, a taxa vem se mantendo em ou abaixo de 5% desde abril de 2022 e segue bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em meados de 2023.

Em relação a julho, os níveis de desemprego ficaram inalterados em agosto em 23 países da OCDE, aumentaram em sete e caíram em dois, detalhou a entidade, que tem sede em Paris.

Os países integrantes da OCDE são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia.