Casa da Velha Bruxa em Gramado reabre após 40 dias de obra

A Casa da Velha Bruxa, tradicional sorveteria há mais de 45 anos, reabre suas portas em Gramado após 40 dias de obra, em uma reforma que amplia seus espaços e potencializa a experiência dos visitantes. Localizada na Avenida Borges de Medeiros, ao lado da Rua Coberta, a casa mantém sua essência clássica, mas agora convida o público a vivenciar um ambiente mais lúdico e sensorial.

A casa de lanches, inspirada no conto de João e Maria, tem como personagem principal a Bruxa do Bem, que traz alegria e guloseimas, solidificando a marca como ponto de encontro para visitantes.

Além do novo espaço, o cardápio foi revisitado, trazendo novidades nos lanches e dois lançamentos muito aguardados: os sorvetes sabor Pistache e Cheesecake de Pistache. Conhecida por seus sorvetes e calda de chocolate artesanal, o estabelecimento continua agregando o turismo na Serra Gaúcha.