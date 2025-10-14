Restaurantes da Serra se preparam para o 17º Festival de Gastronomia

Até 19 de outubro, Gramado recebe o 17ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia, um dos eventos mais tradicionais da Serra Gaúcha, que neste ano celebra o tema “De cada terra, um sabor. De cada sabor, uma história.”.
Entre os destaques da programação, a Gramado Parks marca presença com dois de seus restaurantes: o Donalira, localizado no Hotel Bella Gramado, e o Don Milo, que integra o Resort Buona Vitta, maior complexo hoteleiro do Rio Grande do Sul.
Com uma proposta de valorizar a diversidade cultural e gastronômica, cada restaurante apresenta pratos que traduzem suas inspirações e identidades. No Don Milo, os visitantes poderão degustar o Ravioli de Churrasco e o Mac & Cheese Gaúcho. Já o Donalira traz a tradição germânica com o Schnitzel com Salada de Batata Alemã e as Salsichas Alemãs com Chucrute.
O festival reúne arte, música e entretenimento diariamente das 11h às 22h, no Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado, proporcionando uma imersão nos sabores e tradições que fazem da Serra Gaúcha um dos destinos gastronômicos mais encantadores do Brasil.
