Restaurantes da Serra se preparam para o 17º Festival de Gastronomia

Até 19 de outubro, Gramado recebe o 17ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia, um dos eventos mais tradicionais da Serra Gaúcha, que neste ano celebra o tema “De cada terra, um sabor. De cada sabor, uma história.”.

Entre os destaques da programação, a Gramado Parks marca presença com dois de seus restaurantes: o Donalira, localizado no Hotel Bella Gramado, e o Don Milo, que integra o Resort Buona Vitta, maior complexo hoteleiro do Rio Grande do Sul.