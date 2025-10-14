Com bares e restaurantes clássicos, Cidade Baixa e Centro promovem festival gastronômico

De 14 a 26 de outubro, a Cidade Baixa e o Centro receberão o Festival Gastronômico e Cultural Clássicos de POA. A iniciativa faz parte do projeto Sempre Cidade Baixa Sempre Centro, criado após as enchentes de 2024 a fim de fortalecer os bares e restaurantes impactados nos bairros. O festival celebra dois símbolos da culinária gaúcha: as carnes e os azeites de oliva . São 16 negócios participantes que apresentam desde receitas clássicas a novidades autorais usando os insumos.

Além do festival gastronômico, o projeto também lança outras duas frentes: a Rota Turística Clássicos de POA e o Guia Sempre Cidade Baixa Sempre Centro. A rota é composta pelos 16 empreendimentos participantes do festival, e sugere que o público circule pelas ruas dos bairros visitando negócios tradicionais e conhecendo as novidades da região.

Já o guia, que está disponível para download (semprecidadebaixa.poa.br), reúne dicas mais amplas de turismo, como hotéis e roteiros, além da gastronomia.

Confira os bares participantes e os pratos do festival:

• Armazém POA: viaduto Otávio Rocha, loja 07

Pratos participantes: pizza artesanal de filé mignon suíno com queijo azul e cebola caramelizada e pizza artesanal de lascas de pêra, alho-poró, queijo azul e nozes.

• Bar do Beto: rua Sarmento Leite, nº 811

Prato participante: filé grelhado com batata rústica assada, salada de agrião com tomate cereja.

• Bar Matita Perê: rua João Alfredo, nº 626

Pratos participantes: filé mignon com mix de cogumelos, gorgonzola e dadinhos de aipim, filé suíno com couve, bolinho de feijão, farofa e redução de laranja e filé suíno com dadinho de tapioca com ricota, mel e infusão de tomilho e amburana.

• Boteco Cotiporã: rua Gen. Lima e Silva, nº 325

Pratos participantes: pizza na panela com mussarela, calabresa e orégano e iscas de entrecot com cebola, pimentão, tomate, cebolinha, pão de alho e farofa.

• Boteco do Joaquim: rua Joaquim Nabuco, nº 350

Prato participante: entrecot com batata frita, arroz branco e molho rosti com azeite.

• Boteco Exportação: rua Gen. Lima e Silva, nº 898

Prato participante: entrecot gratinado ao molho de queijos com torradinhas, azeite de oliva e ervas finas.

• Boteko República: rua da República, nº 429

Pratos participantes: filé à parmegiana, com arroz, batata frita e salada mista, lombo 4 queijos com arroz, batata no vapor e salada e petisco com iscas de picanha e iscas de Picanha.

• Cavanhas Perimetral: avenida Loureiro da Silva, nº 2001; Cavanhas 274: rua General Lima e Silva, nº 274; Cavanhas 373: rua General Lima e Silva, nº 373

Pratos participantes: pizza de lombo suíno e xis lombo (com queijo, maionese, alface, tomate, milho e ervilha).

• Espaço Cultural 512: rua João Alfredo, nº 512

Pratos participantes: hambúrguer boiadero, com pão de abóbora, hambúrguer de carne, provolone, cebola caramelada e maionese e escondidinho El Justicero, com carne de panela, parmesão e bacon gratinado com creme de aipim.

• João de Barro: rua da República, nº 420

Prato participante: costela bovina com arroz e salada

• Nicus: rua Gen. Lima e Silva, nº 601

Prato participante: paella gaúcha.

• Uai: rua Sarmento Leite, nº 929

Abertura em breve

• Vene Pub Café: rua Joaquim Nabuco, nº 397

Pratos participantes: costelinha de porco com molho barbecue e batata rústica e T-Bone com anéis de cebola.

• Via Imperatore: rua da República, nº 509

Pratos participantes: costela suína à pururuca ao molho cítrico e hambúrguer de cordeiro com chimichurri.