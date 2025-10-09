Ibovespa volta a cair, entre IPCA e derrota de MP

A derrota do governo na votação da medida provisória que buscava alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - a qual sequer foi submetida à votação, ao se aprovar um requerimento que a retirou de pauta, na quarta à noite - resultou em uma sessão mais volátil do que a anterior na Bolsa, nesta quinta-feira, em que o Ibovespa oscilou entre as casas de 141 mil e de 143 mil pontos nos extremos do dia. Por um lado, há a percepção de que "menos" para o governo Lula pode significar "mais" para o mercado, ao não receber um cheque do Congresso para alavancar gastos em ano eleitoral, o que afetaria as chances de renovação do mandato presidencial em 2026 e favoreceria um ajuste fiscal em 2027.

Por outro lado, negativo, o governo precisará encontrar uma "alternativa à alternativa" ao ter a MP rejeitada. E aí surge outra percepção: a de que a solução pode ser a alteração das metas fiscais para este ano e o próximo, o que desagrada ao mercado, já cauteloso quanto à situação das contas públicas.

Entre as opções, estaria a de o governo propor elevação de outras alíquotas de tributação, como observa o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima.

"Do ponto de vista estrutural, a derrubada traz um problema, o do buraco nas contas públicas, que precisa ser endereçado. Mas a aprovação da MP também seria ruim, do ponto de vista alocativo", diz Lima. Agora, acrescenta ele, "há risco de o governo optar por mudar a meta fiscal, tanto deste ano como a do próximo, o que traria efeito muito negativo sobre os preços dos ativos".

Na sessão desta quinta, em que o Ibovespa refletiu pouco a leitura relativamente benigna do IPCA em setembro, o índice da B3 fechou em leve baixa de 0,31%, aos 141.708,19 pontos, entre mínima de 141.603,17 e máxima de 143.212,02, saindo de abertura aos 142.148,06 pontos. Moderado, o giro ficou em R$ 18,0 bilhões, após ter mostrado recuperação nas duas sessões anteriores, chegando à faixa de R$ 24 bilhões, na terça-feira. Na semana, o Ibovespa cede 1,73% e, no mês, recua 3,10%. No ano, sobe 17,81%.

As ações dos maiores bancos, à exceção de Itaú (PN -0,16%) no encerramento, avançaram na sessão, com destaque para Santander (Unit 1,32%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, WEG ( 4,79%), Auren ( 3,47%) e Porto Seguro ( 1,73%). No lado oposto, Brava (-5,09%), Raízen (-4,35%) e MBRF (-4,27%).

O dólar acentuou o ritmo de alta ao longo da tarde desta quinta-feira em meio a um aumento dos ganhos da moeda norte-americana no exterior e ao recuo das cotações do petróleo, na esteira de acordo de paz na Faixa de Gaza. Com perdas mais acentuadas que pares como o peso mexicano e o rand sul-africano, o real apresentou um dos piores desempenhos entre divisas emergentes, abalado pela apreensão com as contas públicas após a derrubada na quarta-feira pela Câmara dos Deputados da Medida Provisória (MP) alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Depois atingir máxima de R$ 5,3796, o dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,58%, a R$ 5,3750 - maior valor de fechamento desde 11 de setembro (R$ 5,3922). A moeda americana acumula ganhos de 0,72% na semana.