Dólar sobe e se aproxima de R$ 5,34 de olho em isenção de IR e shutdown

Após máxima de R$ 5,3727 pela manhã, o dólar desacelerou bem o ritmo de alta ao longo da tarde, em linha com o comportamento da moeda americana no exterior, e encerrou a sessão desta quinta-feira (2) cotado a R$ 5,3395, avanço de 0,20%. Às incertezas provocadas pela paralisação parcial do governo americano, que atrasa a divulgação de indicadores econômicos e dificulta as apostas em torno do grau de afrouxamento monetário nos EUA, somou-se à cautela interna diante dos possíveis impactos da aprovação do projeto do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados.
- LEIA TAMBÉM: Sem votação do Orçamento no Congresso, governo dos EUA é paralisado pela 1ª vez desde 2019
Embora haja compensações para perda de receita com isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, como a alíquota mínima de 10% para rendas anuais acima de 1,2 milhão e tributação de dividendos, há dúvidas ainda sobre a neutralidade fiscal da proposta e seus eventuais impactos sobre a inflação.
Outro ponto é a leitura de que a aprovação da proposta representa uma vitória maiúscula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que diminui as chances eleitorais da oposição, em tese mais comprometida com a austeridade fiscal.
Na primeira etapa de negócios, o real amargou o pior desempenho entre seus pares latino-americanos, que sofreram nesta quinta mais que outras divisas emergentes. Ao longo da tarde, porém, a moeda brasileira recuperou parte das perdas e, no fim do dia, recuava menos que os pesos mexicano e chileno. A leitura é de que a taxa real de juros doméstica elevada impede apostas mais contundentes para o real e estimula realização de lucros intradia.
Um operador afirma que parte da arrancada do dólar pela manhã poderia estar ligada a sinais de que o governo estaria disposto a tocar para frente o projeto de zerar a tarifa de ônibus. Notícia do Valor Econômico de que fontes da área econômica veem chances remotas de que a proposta saia do papel nos próximos meses teria aberto uma janela para correção de excessos. A avaliação dos técnicos foi confirmada em seguida pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Para o gestor de portfólio da Azimut Brasil Wealth Management, Marcelo Bacelar, o fato de o Federal Reserve ter sinalizado no mês passado mais um ou dois cortes na taxa de juros, o que sustenta a tese de dólar fraco no mundo, e o tom duro do Banco Central brasileiro contribuem para manter o real bem comportado, apesar da piora dos fundamentos locais.
O gestor avalia que os desdobramentos fiscais da aprovação do IR podem provocar ruídos de curto prazo, mas não provocam grande impacto nos preços dos ativos. A grande questão, avalia, é o quanto a proposta traz de ganho de popularidade para o governo Lula e o coloca como favorito para vender o pleito do ano que vem.
"Isso poderia ser um motivo para o câmbio piorar. Mas o real tem sido favorecido pelo processo de valorização das divisas emergentes e pelo carrego, que torna muito caro apostar contra a moeda", afirma Bacelar, que, por ora, se mantém neutro em relação ao real.
Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - rondava os 98,800 pontos no fim da tarde, em alta de cerca de 0,15, após ter rompido o teto dos 98,000 pontos na primeira etapa de negócios, com máxima aos 98,131 pontos. Na semana, o Dolar Index ainda cai pouco mais de 0,30%.
À tarde, o presidente do Federal Reserve de Chicago, disse que o BC norte-americano está "operando às cegas" sem a divulgação indicadores econômicos em razão do shutdown. A perspectiva é que a publicação do relatório de emprego (payroll) de setembro, programada para a sexta-feira, seja adiada.
Após o relatório ADP mostrar na quarta-feira eliminação de 32 mil vagas de trabalho em setembro, contrariando a previsão de criação de 50 mil vagas, circularam dados não oficiais nesta quinta indicando criação líquida de empregos no mês passado - o que pode ter contribuído para o repique no exterior pela manhã.
"O shutdown está deixando o dólar mais volátil lá fora, porque traz incerteza sobre a atividade americana e dificulta as apostas sobre o corte de juros nos EUA, afirma o head de câmbio da HCI Advisors, Anilson Moretti, ressaltando que dados dos pedidos semanais de auxílio-desemprego, programados para nesta quinta, não saíram.