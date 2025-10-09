Exportações da indústria gaúcha para os EUA caem 51,1% em setembro

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos caíram 51,1% (redução de US$ 86,8 milhões) em setembro, totalizando US$ 83,2 milhões em receita. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs) nesta quinta-feira (9).

Foi o segundo mês de vigência das tarifas de até 50% impostas pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros. Mesmo com a significativa redução das vendas para os EUA, de um modo geral, considerando todos os destinos, as exportações da indústria cresceram 4,6% no mês, alcançando US$ 1,6 bilhão – resultado influenciado pelo acréscimo de dois dias úteis no calendário.

A queda dos embarques para os Estados Unidos foi puxada principalmente pela redução no volume exportado, que recuou 53,8%. Os preços de venda caíram 3,7%.

Do total de 168 ramos que tradicionalmente exportam para os Estados Unidos, 128 (76%) registraram queda na receita com exportações.

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, diz que a reversão desse cenário é urgente para as indústrias gaúchas, o que, espera, ocorra em breve com a recente abertura de negociações entre os dois países. “Desde o início desse impasse, sempre defendemos que o caminho é o diálogo. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos precisam sentar-se e conversar. Só assim será possível encontrar uma solução que preserve empregos, garanta competitividade e mantenha viva uma parceria comercial que sempre foi estratégica para os dois países”, afirma.

Dados gerais

As exportações da indústria de transformação gaúcha somaram US$ 1,6 bilhão em setembro de 2025, uma alta de 4,6% (US$ 71,3 milhões) frente ao mesmo período de 2024. O desempenho foi favorecido pelo “efeito calendário”, com dois dias úteis a mais, o que compensou parte da retração de 4,9% na receita diária ajustada. O volume exportado por dia útil caiu 19,1%, mas os preços médios subiram 17,6%.

Entre os 23 segmentos industriais, 15 ampliaram suas vendas externas em setembro. Os principais destaques foram Tabaco (42,1%), Veículos automotores (76,6%), Alimentos (10%) e Máquinas e materiais elétricos (+92%). Já Máquinas e equipamentos (-58,3%), Celulose e papel (-18,2%) e Produtos de metal (-23,1%) apresentaram os maiores impactos negativos no resultado geral.