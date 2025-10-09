Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPesca

Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 09:57

Alvo de tarifaço dos EUA, pescado brasileiro encara ameaça de tilápia e camarão da China

Setor pesqueiro brasileiro movimenta cerca de R$ 20 bilhões (R$ 110 bilhões) por ano

Setor pesqueiro brasileiro movimenta cerca de R$ 20 bilhões (R$ 110 bilhões) por ano

Projeto Botos da Barra/Divulgação/CIDADES
Compartilhe:
Agências
O setor de pescado de cultivo no Brasil está encurralado. Alvos do tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os produtores decidiram acelerar a busca por outros destinos, como a China, para aplacar os efeitos da sobretaxa. Esse movimento, porém, pode acabar por ter um efeito inverso ao que se esperava, afirmam representantes do setor.
O setor de pescado de cultivo no Brasil está encurralado. Alvos do tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os produtores decidiram acelerar a busca por outros destinos, como a China, para aplacar os efeitos da sobretaxa. Esse movimento, porém, pode acabar por ter um efeito inverso ao que se esperava, afirmam representantes do setor.
Entre julho e agosto, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) trocou uma série de informações com a GACC (Administração-Geral de Aduanas da China) sobre os protocolos sanitários necessários para permitir a venda do pescado de cultivo brasileiro de diversas espécies, como tambaqui, pirarucu, surubim, truta, garoupa e mexilhões.
Na ocasião, uma das entidades do setor, a Peixe BR, solicitou que a tilápia brasileira fosse retirada da lista. A leitura foi a de que a exportação da tilápia brasileira poderia abrir espaço para a reciprocidade, ou seja, para que a China também pedisse autorização para vender tilápia ao Brasil. O Mapa acatou o pedido e a tilápia ficou de fora da relação oficial de espécies de interesse brasileiro.
LEIA TAMBÉM: Todas as alternativas à MP do IOF passarão por Lula, diz Haddad
No mês passado, porém, os chineses apresentaram sua proposta de comércio bilateral, pedindo os protocolos sanitários do Brasil para exportar tilápia e camarão ao país. Não há, afinal, nenhum tipo de restrição no acordo bilateral definindo que o intercâmbio tenha que se limitar às mesmas espécies.
Na semana passada, o Brasil enviou suas regras sanitárias para importar o peixe e o camarão chineses. O processo de análise está em andamento pelas autoridades asiáticas. Há possibilidade real, portanto, de o mercado brasileiro, já pressionado pelas tarifas americanas, ser inundado com a produção chinesa de pescados em duas espécies que hoje estão no topo da produção nacional.
O presidente da Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescados), Eduardo Lobo, disse que a situação atual colocou o setor numa encruzilhada, com risco de quebrar o produtor nacional. "Se escancararem o mercado brasileiro, os chineses vão abastecer os supermercados, tomar espaço e a gente vai parar de produzir tilápia. O custo de produção deles é muito menor, porque eles subsidiam tudo. Como vamos competir com isso? Não podemos entregar o mercado brasileiro de bandeja", disse Lobo.
Segundo Lobo, o setor de pescados estaria sendo "usado como moeda de troca nas negociações comerciais com os Estados Unidos e China", em meio a interesses que envolvem outros setores. "É uma negociação que acontece à revelia do setor produtivo e industrial. Esperamos que o Mapa tenha bom senso e barre isso, porque quem está conduzindo não entende o impacto real que isso teria aqui dentro", disse.
Lobo afirmou que vai procurar o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) para pedir a adoção de medidas para proteger os produtores brasileiros, caso sejam abertos os mercados nacionais de tilápia e camarão, como taxas às importações. "A gente exporta uns US$ 600 milhões em pescados, por ano, mas importa US$ 1,5 bilhão. Já somos deficitários. Querem abrir ainda mais o mercado?", questionou.
O setor pesqueiro brasileiro movimenta cerca de R$ 20 bilhões (R$ 110 bilhões) por ano, dos quais aproximadamente US$ 600 milhões (R$ 3,3 bilhões) estão ligados às exportações. Deste total exportado, entre 70% e 80% têm como destino os Estados Unidos, o que torna o país o principal mercado externo do Brasil.
De acordo com a Abipesca, a exportação representa cerca de 15% do mercado nacional de pescado. Entre os produtos mais exportados está, justamente, a tilápia, com vendas mensais de US$ 6 milhões (aproximadamente 500 toneladas por mês). O consumidor brasileiro consome cerca de 75% da tilápia que produz, sendo 25% exportada. A tilápia é o peixe mais exportado pelo Brasil, com 90% das vendas externas destinadas ao mercado americano. O Brasil é o segundo maior fornecedor de tilápia fresca aos EUA, atrás apenas da Colômbia.
 

Notícias relacionadas