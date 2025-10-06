CMPC oficializa investimento de R$ 16 milhões em instituto voltado à educação e cultura em Guaíba

Com Luana Pazutti

A pedra fundamental da construção da sede do Instituto CMPC foi lançada em cerimônia que reuniu autoridades na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Alegria, em Guaíba. O espaço voltado à educação e cultura de 300 crianças terá um aporte de R$ 16 milhões. O valor faz parte de um conjunto de ações da empresa chilena no Rio Grande do Sul, que tem previsão de ser o maior investimento privado da história do Estado: ao todo, serão R$27 bilhões financiados pela empresa chilena.

O início das obras está previsto para dezembro, e a expectativa é de que a entrega ocorra até 2027. Durante a cerimônia na qual o governador e representantes da companhia realizaram o plantio de um ipê-amarelo, Eduardo Leite ressaltou a importância do projeto: “É economicamente muito relevante, uma demonstração clara de um compromisso com o futuro do nosso Estado e de crença e confiança. Tem associado aqui a um componente social também que além de ser bonito, mostra o tamanho da responsabilidade do compromisso do CMPC com o Rio Grande do Sul", afirmou.

Leite ressaltou que "o investimento gera empregos, mas o investimento social aqui muda e transforma vidas inteiras, a partir de todos que serão atendidos nesses projetos, num espaço inspirador, bonito, acolhedor, que certamente vai estimular muito as crianças e suas famílias a buscarem um futuro melhor”, completou Leite.

O diretor-geral da CMPC Celulose Brasil e presidente do Instituto CMPC, Carlos Lacerda, iniciou a cerimônia enfatizando o impacto significativo que o Instituto CMPC terá. Na sua avaliação, o projeto deixará um legado de oportunidades, tanto dentro de suas famílias quanto em sua vida profissional.

"Nós, mais do que ninguém, temos que assumir, mais do que nunca, o nosso papel de agentes de transformação para construirmos uma sociedade que seja diferente. Uma sociedade que aceite as diferenças. Uma sociedade que seja inclusiva e que dê oportunidade para todos e todas", disse Lacerda.

Na sequência, a vice-prefeita de Guaíba, Cláudia Jardim, destacou que a construção representa um "novo capítulo" tanto para o Município quanto para o Estado. "A instalação do Instituto é mais do que o início de uma obra, é o começo de um legado. Este será o primeiro equipamento cultural e educacional completo da nossa cidade. E foi pensado junto da comunidade. Um espaço que vai ser voltado à educação, à cultura, ao pertencimento das famílias e à inovação social", explicou.

O CEO da empresa, Francisco Ruiz-Tagle, afirmou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações de apoio à comunidade guaibense, que já estão sendo implementadas. "Temos a motivação de ser um fator fundamental para o desenvolvimento econômico de Guaíba e do Rio Grande do Sul, assim como nos inspira a gerar oportunidades e condições para uma melhor qualidade de vida e progresso para todos os seus habitantes", ressaltou.

Para o executivo, a consolidação de um espaço físico para o Instituto CMPC tem como objetivo aumentar a efetividade dos programas oferecidos pela empresa. A ideia, segundo o CEO, é que a sede seja um "espaço de referência aberto à comunidade, tanto para o desenvolvimento das iniciativas do Instituto, quanto para o relacionamento da companhia com os moradores de Guaíba".

Próximos passos

Entre as ações, estão inclusas ainda a revitalização e entrega de seis bibliotecas escolares da cidade. Atualmente, a organização já promove atividades gratuitas de contraturno escolar para estudantes da rede municipal de Guaíba. Entre os projetos, está o Primeiras Letras, que busca incentivar a leitura na primeira infância. Além disso, há o Criando e Crescendo, que visa fortalecer os vínculos parentais, aprimorando os laços entre famílias e escolas.

A nova sede do Instituto CMPC, portanto, será um espaço multiuso completo, onde será oferecida uma série de programas voltados ao desenvolvimento comunitário e ao fomento da cultura.