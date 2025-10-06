Ubiratã Rezler apresenta candidatura à presidência da CIC Caxias

De Caxias do Sul

O empresário Ubiratã Rezler é oficialmente candidato à presidência do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) para a gestão 2026-2027. A chapa foi registrada nesta segunda-feira (6), na presença da presidente do Conselho Deliberativo da entidade, Agatha Tonietto; do vice-presidente, Rogério Ragazzon, e do atual presidente do Conselho Executivo, Celestino Oscar Loro. Por tradição, o processo sucessório da entidade ocorre em chapa única.

Os vice-presidentes indicados são os empresários Oliver Chies Viezzer, da indústria; Marcos André Victorazzi, do comércio, e André Renato Zuco, de serviços. "Assumir a presidência da CIC Caxias representa uma enorme responsabilidade. Não se trata apenas de ocupar um cargo, mas de ser a voz de milhares de empresas que buscam gerar emprego e renda em tempos difíceis", afirmou Rezler.

Para o empresário, trata-se, sobretudo, de representar a indústria, o comércio e os serviços em suas demandas, influenciando pautas que vão da infraestrutura e logística à inovação, às reformas e à tributação. "É pensar coletivamente em pontes que unam a sociedade empresarial, sempre com foco no desenvolvimento de Caxias do Sul e região", completou.

A presidente do Conselho Deliberativo, Agatha Tonietto, lembra que a assembleia do colégio eleitoral para o referendo dos novos dirigentes, conforme edital já publicado, será realizada no próximo dia 23, às 18h, no auditório da entidade. Integram o colegiado, o presidente e vice-presidentes do Conselho Executivo, presidentes de sindicatos e entidades patronais filiados à CIC Caxias e os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Superior da entidade, totalizando 70 pessoas. O estatuto da entidade prevê gestão de dois anos, com possibilidade de uma reeleição.

A posse festiva dos novos dirigentes será no dia 8 de dezembro, durante reunião-jantar, e a posse oficial em 1º de janeiro de 2026, quando assumem suas funções. O presidente eleito sucederá o empresário Celestino Oscar Loro, que encerrará sua gestão, iniciada em 2022, em 31 de dezembro deste ano, ao lado dos vice-presidentes Ruben Bisi, Idalice Manchini e Eduardo Michelin.

Quem são os indicados

Ubiratã Rezler: 50 anos, diretor da Rezler Indústria de Chavetas e Usinados e da RZB Moldes e Usinagem. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização e mestrado na mesma instituição, possui pós-graduação em gestão comercial pela Unisinos e pós-graduação Executive Program pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). É membro do Conselho Regional Senai desde 2024 e foi presidente do APL Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha no período 2017-2021, do qual é integrante do conselho de administração. É presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico na gestão 2023-2025 e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul na gestão 2024-2027, além de coordenador do Conselho de Desenvolvimento de Lideranças da mesma entidade.

Oliver Chies Viezzer: 47 anos, engenheiro civil graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em gestão de negócios imobiliários e da construção civil. Sócio da empresa Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários e da ZRV Agro. Exerce a função de diretor técnico e comercial da Viezzer Engenharia e Negócios Imobiliários, atuando de forma integrada na gestão das áreas operacional, de incorporações e de negócios. Atualmente, é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, gestão 2023-2026, membro do Conselho Superior do Sinduscon Caxias, entidade que presidiu no período de 2017-2019, e integrante da Diretoria de Infraestrutura da CIC Caxias.

Marcos André Victorazzi: 40 anos, é diretor da Livraria Rossi, uma das empresas mais antigas de Caxias do Sul, com quase um século de atividades. Formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Publicidade e Propaganda pela PUC-RS. Atua como diretor de processos internos na CDL Caxias, é membro do Conselho Fiscal do Sindilojas Caxias, entidade da qual foi diretor financeiro, e integra a Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias.

André Renato Zuco: 51 anos, advogado, é sócio-diretor da Zuco & Zuco Advogados Associados. É graduado em Direito pela UCS e possui pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC-RS, em Direito Civil Contemporâneo pela UCS e em Relações Sindicais e Trabalhistas junto à Wilson Cerqueira Consultores Associados. É diretor tesoureiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul 2024-2025, coordenador da Diretoria Jurídica e do Conselho de Relações do Trabalho da CIC Caxias 2024-2025 e representante da mesma entidade junto ao Contrab da Fiergs.