Reserva terá loja em shopping de Caxias do Sul, a primeira na Serra

Caxias do Sul terá a primeira loja da Reserva, marca de vestuário masculino do grupo Azzas 2154, que nasceu da união de Arezzo (Arezzo, Cris Barros e outras marcas) e Soma (Hering e Farm). A marca vai abrir no Villagio Caxias, maior shopping da Serra.

No empreendimento, a Reserva vai ficar ao lado da loja Granado, em um espaço de 85 metros quadrados. A nova unidade oferecerá a linha de básicos e contínuos — peças essenciais e atemporais — e também a coleção Reserva Go, que traz opções de calçados e acessórios.