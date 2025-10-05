Porto Alegre,

Publicada em 05 de Outubro de 2025 às 00:50

Reserva terá loja em shopping de Caxias do Sul, a primeira na Serra

Caxias do Sul terá a primeira loja da Reserva, marca de vestuário masculino do grupo Azzas 2154, que nasceu da união de Arezzo (Arezzo, Cris Barros e outras marcas) e Soma (Hering e Farm). A marca vai abrir no Villagio Caxias, maior shopping da Serra.
No empreendimento, a Reserva vai ficar ao lado da loja Granado, em um espaço de 85 metros quadradosA nova unidade oferecerá a linha de básicos e contínuos — peças essenciais e atemporais — e também a coleção Reserva Go, que traz opções de calçados e acessórios.
O time terá seis funcionários. "A proposta é transformar o espaço em um lugar entre amigos", diz André Burdin, consultor de expansão da marca. Música, degustação de cerveja ou café devem estar no cardápio. “A loja se torna um ponto de encontro, com a venda como consequência”, cita Burdin, em nota.

