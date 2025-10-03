Competitividade passa pelo engajamento do setor público e privado

Com a proposta de debater formas de melhorar a competitividade do Rio Grande do Sul em setores como logística, infraestrutura, segurança, saúde e educação, o Fórum de Competitividade - Região Hidrográfica do Guaíba realizado nesta sexta-feira (3) na Casa Vince, no Centro de Guaíba na Região Metropolitana de Porto Alegre, reuniu lideranças do setor privado e público.

"Queremos que o Estado cresça e seja mais competitivo", comenta o presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Eduardo Fernandez, que realizou a abertura do evento. De acordo com ele, a ideia é engajar o setor público e o privado na melhoria da competitividade no Estado. "Essa mudança somente vai ocorrer em eventos regionais como o realizado em Guaíba para que possamos entender os desafios de cada região em áreas como, por exemplo, infraestrutura, educação e saúde", destaca.

O CEO da Atitus e vice-presidente do Transforma RS, Eduardo Capellari, disse que o objetivo do Fórum de Competitividade é reunir lideranças regionais com a proposta de elaborar pautas mais macrorregionais. "Queremos saber o que cada município pensa do ponto de vista estratégico", comenta. Capellari lembra, por exemplo, que no caso da região do Vale do Taquari foram demandas relacionadas ao Bloco 2 das rodovias e a proteção das cheias. "A ideia é reunir lideranças políticas e empresários e alinhar um discurso sobre o que cada região do Estado necessita e com isso construir prioridades", acrescenta.

O secretário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Pedro Capeluppi, afirma que o governo estadual tem realizado diversos investimentos em infraestrutura em função da sua capacidade fiscal que está muito melhor do que em anos anteriores. "É preciso mostrar às lideranças regionais os investimentos que estão sendo feitos pelo Estado principalmente em relação à reconstrução", ressalta. A vice-prefeita de Guaíba, Cláudia Jardim, disse que o desafio do município de 100 mil habitantes é preparar a cidade na infraestrutura nas regiões que vão receber futuros investimentos privados. "Fomos impactados em Guaíba pelas enchentes e abraçamos mais de 20 mil pessoas residentes na cidade vizinha de Eldorado Sul que foram atingidas pela tragédia climática", explica.

O presidente do Grupo Lebes, Odelmo Drebes, ressalta a importância do evento ao destacar a interiorização do Fórum de Competitividade que mostra as ações feitas pelas empresas e pela comunidade. "Iniciativas como o Fórum são uma oportunidade de mostrar o que está sendo realizado nos municípios", acrescenta. O diretor da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Guaíba (Acigua), Alex Machado, disse que a entidade percorre o município com um projeto de desenvolvimento econômico que já capacitou 120 empreendedores na cidade. "A proposta com a iniciativa é aproximar os empreendedores com o objetivo de melhorar a economia de Guaíba e do Rio Grande do Sul", acrescenta.