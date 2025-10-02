Sistema Fiergs é o mais novo mantenedor do Campus Caldeira

O Sistema Fiergs, composto pelo Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, é o mais novo mantenedor das iniciativas educacionais do Campus Caldeira. A solenidade de adesão da entidade, realizada nesta quinta-feira (2), contou com as presenças do presidente da Fiergs, Claudio Bier, e do diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

Para Bier, a parceria entre o Caldeira e a Fiergs é extremamente importante para a indústria. "A nossa primeira tarefa é mostrar aos jovens que a indústria não é mais aquele chão de fábrica. Hoje, ela é moderna e é um ambiente em que eles podem investir, aprender e trazer novidades para melhorar nossas indústrias", destaca.

O dirigente explica que acredita que o futuro da indústria passa pela conexão, pela colaboração e pela busca de novos conhecimentos. "O desafio é a formação qualificada e a retenção de talentos para que atuem na expansão da indústria gaúcha", comenta. A adesão do Sistema Fiergs ao Campus Caldeira foi realizada nesta quinta-feira (2) na sede do Instituto Caldeira, em Porto Alegre.



Na avaliação de Valério, a capacidade de transformação e impacto do Sistema Fiergs se soma à intenção do instituto de fomentar inovação, empreendedorismo e tecnologia. "Estamos de alguma maneira abrindo oportunidades para jovens talentos e também ao reimaginar a indústria do amanhã. Valério afirma que quando se tem pequenos, médios e grandes industriais gaúchos, jovens talentos e instituições de ensino unidos tudo isso gera desenvolvimento social e econômico.

A diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, destaca que o Instituto Caldeira é um dos mais importantes HUBs de Inovação da América Latina - inclusive com um reconhecimento internacional. "O Sistema Fiergs precisa estar conectado a uma estrutura como essa por uma razão muito simples: o nosso trabalho é focado em temas como inovação, formação de talentos e a reconstrução da indústria", aponta.

Segundo a dirigente, a conexão com o Caldeira significa trazer para perto uma nova geração de talentos e as startups que são tão importantes para o futuro da indústria do Rio Grande do Sul. A adesão do Sistema Fiergs ao Campus Caldeira contou com a presença da diretora-executiva e de Relações Institucionais da Fiergs, Ana Paula Werlang.

Programa Geração Caldeira impacta mais de 50 mil jovens

A movimentação nos corredores do Instituto Caldeira foi intensa com a realização de diversas atividades no campus. O diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral, disse que mais de 12 mil pessoas já passaram pela instituição na quarta edição da Semana Caldeira. "Hoje temos que atuar de forma conjunta para enfrentar os desafios do Rio Grande do Sul", destaca. Durante a solenidade, os alunos Pedro e Martina prestaram uma homenagem ao presidente da Fiergs, Claudio Bier, e a diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, com a entrega de um quadro e uma medalha.

Segundo Amaral, mais de 50 mil jovens foram impactados pelo Geração Caldeira em todo o País. "Começamos no Rio Grande do Sul, mas virou um programa nacional. Este ano, tivemos 20 mil jovens de 16 a 24 anos que se inscreveram no programa. "Temos no Brasil milhares de jovens com potencial e que infelizmente não têm uma oportunidade", destaca. Para Amaral, se o Caldeira não tiver parceiros como a Fiergs não há como chegar nos jovens.