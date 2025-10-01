Empresário Zildo De Marchi celebra 100 anos e trajetória marcada pela liderança

O empresário gaúcho Zildo De Marchi celebra, nesta terça-feira, dia 1º de outubro, 100 anos de vida mantendo a mesma rotina de trabalho e liderança que o consagrou como uma das figuras mais influentes do setor empresarial no Rio Grande do Sul. Nascido em Barão, entre a Serra Gaúcha e o Vale do Caí, em 1925, De Marchi construiu uma carreira marcada por pioneirismo, dedicação e forte vínculo com o associativismo, sendo uma voz ativa no cenário econômico do Estado.

Ex-presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac entre 2010 e 2014 e atual vice-presidente da entidade, De Marchi também foi um dos responsáveis pela fundação da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. O empresário acumula, ainda, a presidência do Sindicato do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul (Sindiatacadistas-RS) e integra de forma vitalícia a Confederação Nacional do Comércio, um título restrito a apenas seis brasileiros.

Para celebrar a data, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e o Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP) no Rio Grande do Sul realizam hoje, às 19h, no auditório da entidade, um brinde ao empresário. Na oportunidade, doações serão destinadas ao Asilo Padre Cacique.

De Marchi é o fundador e atual presidente da Uniagro, uma empresa que importa e exporta especiarias, azeites e outros produtos de origem natural e orgânica. Sua trajetória é reconhecida por inovações no setor alimentício, como a introdução da embalagem de leite em saco plástico no Brasil e pela fundação do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, do qual foi presidente durante 25 anos.

Para De Marchi, o segredo da longevidade e do êxito profissional vai além das conquistas institucionais. “Para chegar aos 100 anos a gente tem que trabalhar, não pensar em doença, dormir bem, ter bons alimentos e, de vez em quando, um bom vinho — mas só um copinho”, afirmou em entrevista ao Jornal do Comércio.

O empresário reforça que nunca deixou de lado o trabalho e a convivência. “Eu vou todo dia na empresa, de manhã e de tarde, e ainda presido entidades de classe. Sempre colaborei com todos, nunca tive inimigos, só amigos e gente que ajuda a construir”, destacou. Para ele, a empresa é uma segunda casa e, mais do que fonte de renda, é espaço de aprendizado e convivência.

De Marchi ressalta valores que sempre nortearam sua trajetória: respeito, amizade e disciplina. “Nunca passei noites na rua. Se vou a uma festa, até as dez da noite já estou em casa. Sempre estimei os amigos e procurei prestigiar as pessoas próximas”, comenta. Em sua visão, o empresariado deve olhar para o futuro com coragem e comprometimento social. “Trabalho sempre para o bem da sociedade e dos colegas. É preciso levantar a cabeça, colaborar e olhar para o amanhã, nunca para o passado.”

A comemoração dos 100 anos é, para o empresário, um momento de gratidão. “Hoje é dia de festa, de alegria, de encontrar os companheiros e estar junto com todos os amigos”, afirma emocionado. Lúcido, ativo e otimista, De Marchi chega ao centenário como exemplo de resiliência e dedicação.

Para ele, a fórmula da longevidade combina hábitos saudáveis, disciplina e, sobretudo, o prazer de trabalhar e conviver em harmonia com os outros. “Sempre olho para frente. Nunca penso no passado, só penso no amanhã”, reitera o empresário, um dos maiores ícones do empreendedorismo no Rio Grande do Sul.