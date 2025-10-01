Novo serviço de entregas nacionais entre Loggi e Uber chega a Porto Alegre

A Uber e a Loggi, referência em entregas no Brasil, anunciam a chegada à cidade de Porto Alegre do novo serviço integrado entre as empresas, o Envio Nacional. O lançamento permitirá que usuários do aplicativo Uber da capital gaúcha possam fazer envios nacionais de pacotes, sendo a coleta e a entrega realizadas pela operação da Loggi, para mais de 5,5 mil municípios de todo o Brasil.



Com a chegada em uma das principais cidades do Sul do país, as companhias anunciam essa nova fase de expansão do projeto, que poderá alcançar mais de 1,3 milhão de usuários. O serviço está disponível para envio de Campinas (SP), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) e, agora, expandindo para novas cidades como Porto Alegre. A previsão é de seguir ampliando para outros municípios nos próximos meses.



"Essa nova fase de expansão representa mais um passo importante da parceria ao oferecer mais uma opção aos clientes para simplificar a experiência de envio nacional de pacotes. Juntando expertises, da Uber em mobilidade e nossa em logística, ampliamos o leque de serviços, permitindo que qualquer pessoa ou empresa se beneficie de soluções rápidas, com qualidade e eficiência no envio de pacotes", explica Viviane Sales, vice-presidente de Clientes e Receitas da Loggi.

LEIA TAMBÉM: Uber lança essa semana novo processo de checagem de usuários

Como funciona o Envio Nacional

Pelo aplicativo da Uber, é possível selecionar a opção Envio Nacional para envio de pacotes. Os itens serão coletados pela Loggi, entrarão na operação e na malha da empresa, para depois distribuição e entrega nacional. Todo o envio poderá ser acompanhado diretamente pelo aplicativo da Uber.

Além disso, caso o usuário tenha dúvida ou precise de suporte sobre o pedido, ao acessar uma viagem de Envio Nacional na seção "Atividade" do próprio aplicativo Uber, poderá acionar a Lori, canal da Loggi com Inteligência Artificial Generativa para atendimento conversacional com os clientes, que fornecerá de forma interativa os direcionamentos personalizados para cada caso. Em situações que precisam de acompanhamento mais específico, o usuário será direcionado para os atendimentos humanos para tratativas e resoluções.