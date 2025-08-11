Uber lança essa semana novo processo de checagem de usuários

A Uber está iniciando um novo processo de verificação para todos os usuários da plataforma no Brasil, o segundo país, depois dos Estados Unidos, a adotar essa funcionalidade: um selo de verificação.

A plataforma já contava com recursos de verificação de usuários, como validação da conta por meio do cartão de crédito, verificação do CPF para pagamento em dinheiro, além da validação de documento de identidade e selfie.

Agora, a partir do cruzamento de dados já fornecidos durante o cadastro no app, como nome e telefone, será feita uma verificação automaticamente. Alguns usuários receberão o selo sem necessidade de ação adicional.

Se não ocorrer de forma automática, é possível completar a verificação com o envio de um documento de identidade válido e uma selfie. Basta acessar Conta> Configurações> Clicar no seu perfil> Ir em “Começar a verificação”.

Com isso, quando uma viagem for solicitada por um usuário verificado, os motoristas visualizarão apenas o primeiro nome do usuário, avaliação, o selo de verificação e os dados da viagem.

“Estamos sempre escutando os motoristas parceiros, testando e implementando novos recursos. O selo é um deles e será mostrado para o motorista indicando que o usuário passou por etapas adicionais de verificação”, reforça Araceli Almeida, head de Operações de Segurança da Uber no Brasil.