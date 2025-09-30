Trabalhadores demitidos da Usaflex em Campo Bom são contratados em quatro municípios

indústria calçadista Usaflex, da unidade de Campo Bom, no Vale do Sinos, demitidos em agosto deste ano municípios de Dois Irmãos, Picada Café, Morro Reuter e também na cidade de Campo Bom, segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria de Calçados de Campo Bom. A presidente Regina Knevitz destaca que no dia da rescisão trabalhista dos 80 funcionários, realizada no final do mês de agosto, os profissionais da unidade de Campo Bom receberam um guia com vagas de emprego em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Os trabalhadores da, da unidade de Campo Bom, no Vale do Sinos,, foram contratados por empresas com sede nos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria de Calçados de Campo Bom. A presidente Regina Knevitz destaca que no dia da rescisão trabalhista dosrealizada no final do mês de agosto, os profissionais da unidade de Campo Bom receberam um guia com vagas de emprego em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Em Campo Bom, segundo o sindicato, a unidade conta atualmente com cerca de 200 trabalhadores. A produção foi diminuída no setor onde é feita a costura e a preparação dos calçados. Um total de 80 funcionários foi desligado pela empresa que tem matriz em Igrejinha. "No dia das demissões, diversas empresas procuraram o sindicato porque estavam interessadas na contratação imediata dos funcionários da Usaflex", comenta Regina. Para a presidente do sindicato, só não está trabalhando em Campo Bom quem não quer. "As empresas estão atrás de mão de obra e que tenha passado pela Usaflex", explica.

Na época, a indústria calçadista manifestou à direção do sindicato que a decisão da empresa de diminuir o quadro de pessoal aconteceu em razão da queda nas vendas de sapatos. A alegação, segundo Regina, foi que a empresa estava com 1,2 milhão de pares estocados e produzindo mais do que a demanda. A direção da empresa mencionou o excesso de estoque, como consequência da queda de vendas. A unidade de Campo Bom da Usaflex é responsável pela costura e preparação dos calçados que, depois, são enviados a Dois Irmãos, onde são realizadas a montagem e o acabamento. A unidade possui três linhas de produção, mas uma foi desativada em função da crise econômica.

Segundo Regina, a procura pelos trabalhadores demitidos ocorre pelos mais de dois anos de experiência e qualificação. A dirigente sindical comenta que, na semana passada, a direção da empresa manifestou ao sindicato a intenção de recontratar os funcionários demitidos da empresa no próximo ano.

Na época, em nota, a Usaflex disse que a empresa realizou ajustes estratégicos em suas operações no quadro de funcionários, com o objetivo de otimizar a logística entre suas plantas e alinhar a produção às demandas do mercado. O documento menciona que todas as unidades da empresa permanecem em pleno funcionamento.