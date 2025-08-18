Sete empresas de Campo Bom manifestam interesse na contratação de trabalhadores da Usaflex

Sete empresas com sede em Campo Bom, no Vale dos Sinos, e em outras cidades gaúchas estão interessadas na contratação dos 80 funcionários demitidos da unidade da Usaflex, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria de Calçados de Campo Bom, Regina Knevitz. "A homologação da rescisão trabalhista dos funcionários está marcada para o mês de agosto. As empresas fizeram contato com o sindicato e manifestaram a intenção de contratar todos os trabalhadores demitidos da unidade de Campo Bom. Não vai trabalhar quem realmente não quiser", comemora.

Na semana passada, a Usaflex reduziu linhas de produção e realizou demissões em duas fábricas. Em Campo Bom, a produção foi reduzida na esteira onde é feita a costura dos calçados. A unidade possui cerca de 200 trabalhadores. Em Dois Irmãos, houve a redução na linha de montagem de sapatos com a demissão de aproximadamente 120 funcionários. Cerca de 300 trabalhadores atuam na unidade. A matriz da Usaflex é na cidade de Igrejinha.

Regina destaca que os funcionários do setor de costura da fábrica de Campo Bom são profissionais muito disputados no mercado. "Temos lista de espera de empresas de Campo Bom e de outras cidades gaúchas. O setor calçadista está brigando pela mão de obra qualificada de quem trabalhava na Usaflex", comenta. A sindicalista informa que a decisão sobre a demissão foi anunciada pela empresa durante uma reunião com a direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria de Calçados de Campo Bom realizada na quinta-feira (14) passada.

Segundo a presidente do Sindicato, em razão da queda nas vendas, a decisão da empresa foi diminuir o quadro de pessoal em Campo Bom. A alegação, segundo a dirigente, foi que a empresa está com 1,2 milhão de pares estocados e eles estão produzindo mais do que vendendo.

"Fiz a pergunta se o motivo das demissões teria sido o tarifaço dos Estados Unidos. Eles disseram que não tinha relação com as medidas anunciadas pelo governo Donald Trump. A direção da empresa mencionou o excesso de estoque, o que é consequência da queda de vendas", acrescenta. Na unidade de Campo Bom, os funcionários realizam a costura do calçado. Depois, eles são enviados para Dois Irmãos, onde é feita a montagem e o acabamento. Na unidade da Usaflex em Campo Bom existem três linhas de produção - uma foi desativada em função da crise. A empresa vai continuar com duas linhas de produção.

Em nota, a Usaflex esclarece a readequação logística nas unidades e o suposto fechamento de uma de suas fábricas, onde dizem que todas as unidades da empresa permanecem em pleno funcionamento, incluindo as localizadas em Igrejinha, Parobé, Campo Bom e Dois Irmãos. O documento complementa que a empresa tem realizado ajustes estratégicos em suas operações no quadro de funcionários, com o objetivo de otimizar a logística entre suas plantas e alinhar a produção às demandas do mercado.

A reestruturação, conforme a nota, faz parte de um planejamento de longo prazo, pensado para garantir maior eficiência nos processos e fortalecer a capacidade de atendimento aos clientes. "Ressaltamos que essas decisões são tomadas com base em estudos de mercado e planejamento operacional, com foco na sustentabilidade do negócio e na manutenção da qualidade e inovação que caracterizam os produtos da marca. A empresa permanece comprometida com a excelência operacional e com a manutenção de seus padrões de qualidade, reafirmando sua posição de destaque no mercado de calçados e a confiança de clientes e colaboradores."