Semana Caldeira começa com grande movimento e diversidade de paineis

A Semana Caldeira começou agitada e aquecida por palestras que fomentam empreendedorismo e gestão. O movimento no hub na manhã desta segunda-feira (29) se dividia entre aqueles que acompanhavam os painéis distribuídos pelo Instituto e os que aproveitavam a ocasião para tocar dinâmicas de trabalho e circular pelos corredores.
A casa estava cheia para todas as atrações, como foi com Pedro Geromel, ex-jogador de futebol e ídolo gremista, aposentado desde o início do ano, e Ricardo Geromel, irmão do atleta e escritor. Eles adotaram um tom informal ao conversar com o público. As falas ficaram marcadas pelas risadas e descontração de uma plateia que apareceu em peso para as fotos após o evento.
- LEIA MAIS: Haddad diz não ver motivo para preocupação em relação a cumprimento de metas fiscais do governo
Também havia movimento na sequência para debater o cenário econômico brasileiro no painel "Brasil 2030: cenários econômicos, riscos globais e as oportunidades que poucos estão enxergando", com a presença do economista Aod Cunha e do economista chefe do BTG Pactual. Este, mais técnico, abordou a realidade econômica do País e as políticas públicas de gastos. Assim como os demais, esteve lotado.
O dia de sol também colaborou. Com a temperatura agradável, o público circulava pelo Instituto e, além de acompanhar as palestras e oficinas, aproveitava para tocar dinâmicas de trabalho direto do local. O evento seguirá durante toda a semana e se encerra na sexta-feira. A inscrição é gratuita.