Semana Caldeira começa com grande movimento e diversidade de paineis

A Semana Caldeira começou agitada e aquecida por palestras que fomentam empreendedorismo e gestão. O movimento no hub na manhã desta segunda-feira (29) se dividia entre aqueles que acompanhavam os painéis distribuídos pelo Instituto e os que aproveitavam a ocasião para tocar dinâmicas de trabalho e circular pelos corredores.

A casa estava cheia para todas as atrações, como foi com Pedro Geromel, ex-jogador de futebol e ídolo gremista, aposentado desde o início do ano, e Ricardo Geromel, irmão do atleta e escritor. Eles adotaram um tom informal ao conversar com o público. As falas ficaram marcadas pelas risadas e descontração de uma plateia que apareceu em peso para as fotos após o evento.

Haddad diz não ver motivo para preocupação em relação a cumprimento de metas fiscais do governo LEIA MAIS:

Brasil 2030: cenários econômicos, riscos globais e as oportunidades que poucos estão enxergando Assim como os demais, esteve lotado. Também havia movimento na sequência para debater o cenário econômico brasileiro no painel "", com a presença do economista Aod Cunha e do economista chefe do BTG Pactual. Este, mais técnico, abordou a realidade econômica do País e as políticas públicas de gastos.