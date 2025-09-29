Badesul alcança lucro líquido de R$ 27,8 milhões no primeiro semestre de 2025

O Badesul, agência de fomento vinculada ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), registrou, no primeiro semestre de 2025, lucro líquido de R$ 27,8 milhões. De janeiro a junho, a instituição atuou para atender a demanda crítica por crédito, após as enchentes de maio de 2024, desembolsando R$ 425,7 milhões em financiamentos no Rio Grande do Sul. Esse valor representa um crescimento de 82% se comparado aos R$ 233,1 milhões liberados no mesmo período de 2024. Esses e outros dados estão detalhados no Balanço Financeiro divulgado nesta segunda-feira (29).



Para o presidente do Badesul, Claudio Gastal, “A agência atuou com linhas emergenciais logo após o desastre meteorológico e segue apoiando todos os setores da economia, em especial projetos voltados à inovação e ao desenvolvimento sustentável”. Para ele, o resultado positivo demonstra a solidez da instituição. “Somos resilientes diante de eventos extremos, o que reforça nossa atuação de mitigar e adaptar o Estado às mudanças climáticas”, afirmou.

Outro destaque do primeiro semestre, foi o volume de R$ 521,9 milhões aprovado para novas operações. Esse valor foi distribuído em 243 contratos que abrangem novos investimentos, sustentação de operações já realizadas e aportes em Fundos de Investimento em Participações (FIPs) voltados a startups gaúchas.



Nos últimos 12 meses, o Badesul aprovou R$ 1,1 bilhão em novas operações e liberou R$ 950 milhões, superando a marca de R$ 3 bilhões em operações de crédito ativas na carteira. Segundo Gastal, esse crescimento foi viabilizado pelo aporte de R$ 100 milhões feito pelo governo gaúcho em dezembro de 2024 e pela captação internacional de US$ 30 milhões junto ao Fonplata, banco de desenvolvimento que reúne Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.



O patrimônio líquido da instituição encerrou o semestre de 2025 em R$ 1,1 bilhão, 14,78% acima do registrado em igual período do ano anterior, quando esse indicador alcançou R$ 964,4 milhões. Essa evolução possibilitou o lançamento de novas soluções financeiras, como a linha Badesul POE + RenovaRS, que disponibilizou R$ 255 milhões em crédito para empresas e cooperativas localizadas em áreas atingidas por eventos meteorológicos de 2023 e 2024.

O Badesul ainda está em operacionalização do edital de R$ 100 milhões para o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde (H2V-RS).