Porto Alegre recebe Semana Fazendária com foco em finanças públicas e Reforma Tributária

Porto Alegre sedia, a partir desta segunda-feira (29), a Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025. O encontro, que segue até 10 de outubro, deve reunir cerca de 1,3 mil participantes de todo o País para debates técnicos sobre gestão fiscal e tributária.

É a primeira vez que o evento ocorre na Capital- as edições anteriores foram no Rio de Janeiro. A programação é organizada pela Secretaria da Fazenda do RS (Sefaz) em parceria com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Estão previstos encontros entre secretários estaduais, gestores, representantes da Receita Federal, ministérios e organismos internacionais. Entre os principais temas estão a harmonização tributária, a modernização da administração fazendária, a transparência na aplicação de recursos públicos e os impactos da Reforma Tributária.

As atividades acontecem no Átrio do Farol Santander e na sede da Sefaz, ambos no Centro de Porto Alegre. A programação completa está disponível no site semanafazendariars.com.br

Em nota publicada no site do governo, a Secretaria da Fazenda do RS destacou que a iniciativa busca aprimorar a elaboração de políticas públicas e fortalecer a governança fiscal no Brasil.

Fonte: Secom