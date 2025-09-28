Com atividades e palestras, IEE abre programa de capacitação para jovens

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) abriu neste sábado (27), em parceria com a Rede Calábria e o Instituto Atlantos, a programação da Trilha Protagonistas 2025, que congrega todos os projetos sociais da entidade. Nesta abertura foi realizado o evento Empreendedores do Amanhã, que tem o objetivo de despertar desde o início o interesse dos jovens pelo seu próprio protagonismo, com foco em empreendedorismo, educação financeira, mundo do trabalho e diversas histórias de vida. As informações são da assessoria de imprensa do IEE.
O empreendedor e investidor Alex Vilela foi o primeiro a palestrar. Ele falou sobre a sua trajetória desde o nascimento, em uma família muito pobre da periferia de São Paulo, sem dinheiro para comprar roupas nem comida – necessitando da ajuda de outras pessoas para sobreviver. "A roupa era do vizinho, os tênis vinham não sei de quem. A gente comia o que sobrava da escola, que eu trazia em um tupperware", relatou.
Vilela começou a trabalhar como vendedor de balas nas ruas, e aos poucos foi investindo seu dinheiro no mercado financeiro até chegar ao primeiro milhão. "A oportunidade que vocês estão tendo hoje é incrível. Pode mudar a vida de vocês", disse para a plateia, composta por jovens de 17 a 23 anos, formados ou cursando o Ensino Médio, moradores da zona sul de Porto Alegre e integrantes de famílias com renda de até dois salários mínimos por mês.
Um ponto alto do evento, realizado na AABB, em Porto Alegre, foi a dinâmica em que os estudantes, divididos em cerca de 20 grupos, simulavam que eram gestores de uma empresa. Eles deviam decidir sobre o que produzir e definir o preço de venda do bem ou serviço. No meio do caminho, porém, tinham de tomar múltiplas decisões envolvendo as finanças da empresa.
O presidente do IEE, Tiago Dinon Carpenedo, celebrou o engajamento dos estudantes e a qualidade do conteúdo transmitido a eles. "A Trilha Protagonistas começou com o pé direito, com a realização do Empreendedores do Amanhã. Os jovens saem daqui com uma visão mais concreta das oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional", afirmou.
A seguir, os representantes das empresas Grupo Agros e Maxiforja, Lucas Broch e Fletcher Silva, respectivamente, também descreveram suas trajetórias. Coordenadora do IEEImpacto, o braço social do IEE, Amanda Cornélio ressaltou a importância de apresentar as histórias de vida de pessoas que superaram dificuldades e realizaram seus sonhos. "Os desafios para quem está começando a carreira são enormes. O que estamos fazendo é conectar quem tem experiência com quem está começando", explicou.
A última palestra coube à advogada Carol Silva, que prestou um testemunho emocionante sobre a vida dura que levou até conseguir alcançar seus objetivos, desde a juventude muito pobre no Mato Grosso do Sul, onde começou a trabalhar aos 12 anos. "Seja protagonista da sua história. Não importa de onde você vem ou o que aconteça. Se consegui uma vida materialmente boa, foi pelo meu esforço, eu abri caminho por mim mesma", revelou, sob aplausos da plateia.
Atividades culminam no Fórum da Liberdade 2026
Na sequência do Empreendedores do Amanhã, a Trilha Protagonistas 2025 terá em outubro e novembro o Professor Voluntário, iniciativa que foca na educação financeira em escolas públicas, e o Pílulas Empreendedoras, que será realizado pela primeira vez este ano. O Pílulas Empreendedoras consiste em encontros entre empreendedores de destaque no mercado e os jovens, proporcionando trocas reais de experiências, referências inspiradoras e insights valiosos sobre carreira, cidadania e empreendedorismo.
Em dezembro, ocorrerá o Jovem-Sombra, que é mais uma novidade do IEEImpacto, e o segundo e último dia do Empreendedores do Amanhã. O Jovem-Sombra é uma oportunidade para os jovens acompanharem profissionais durante um dia, vivenciando na prática a rotina, os desafios e as oportunidades reais do mercado de trabalho.
Em 9 e 10 de abril de 2026, a Trilha se encerra com a participação dos jovens na 39ª edição do Fórum da Liberdade, tradicional evento organizado pelo IEE e considerado o maior palco de debates da América Latina sobre economia, política, empreendedorismo, liberdade e os principais temas da atualidade.