Para Alckmin, há espaço para bom entendimento entre Brasil e EUA sobre tarifas

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vê espaço para um bom entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às tarifas. Em meio aos acenos recentes entre os dois governos, afirmou que a postura brasileira sempre foi de diálogo e negociação.

Alckmin falou à imprensa após a inauguração de um novo hangar localizado no centro de manutenção da Latam em São Carlos (SP). "Gestos de Trump e Lula foram passo importante. Vamos dar agora novos passos para avançar mais e fazer um ganha-ganha, como deve ser o comércio exterior", disse.

O vice-presidente complementou dizendo que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, mas sim, uma solução. "Temos mais de 200 anos de amizade e parceria entre os dois países", afirmou, reforçando ainda o superávit comercial para os EUA.

Alckmin disse ainda que a meta do governo é trabalhar no bom entendimento com os EUA. "Vamos trabalhar para reduzir a tarifa média e, ao mesmo tempo, excluir o máximo de produtos que a gente puder do tarifaço."

Em relação ao papel de empresários nas negociações, ele foi sucinto. Disse apenas que o "empresariado americano e brasileiro atuaram junto aos governos" nessa pauta. Como exemplo, citou a Câmara Americana de Comércio.

A estrutura é especializada na manutenção pesada de aeronaves Boeing 787 Dreamliner. Com R$ 40 milhões em investimentos, trata-se do maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.



