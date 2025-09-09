Com tarifas, exportações da indústria gaúcha aos EUA recuam 19% em agosto, aponta pesquisa do Sistema Fiergs

As exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos caíram 19% em agosto (-US$ 30 milhões), somando US$ 127,7 milhões, aponta pesquisa do Sistema Fiergs divulgada nesta terça-feira (9). A comparação é em relação ao mesmo mês de 2024. A retração ocorreu no primeiro mês de vigência das tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano, que também provocaram queda de 23,2% no volume embarcado.

Considerando todos os destinos, as vendas externas da indústria de transformação gaúcha recuaram 5,7% em receita (-US$ 76,5 milhões), fechando o mês em US$ 1,3 bilhão, com queda de 16,7% em volume.

LEIA TAMBÉM: Indústrias enfrentam tarifaço com férias e demissões no RS

Segundo o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, a tendência é de agravamento. “Temos segmentos muito afetados. As medidas de auxílio anunciadas até agora não resolvem o problema, são apenas paliativas”, afirma.

Armas de fogo foram o ramo mais impactado pelas tarifas em agosto, com retração de 69,1%, somando US$ 5,5 milhões em vendas ao mercado americano. Transformadores e conversores também apresentaram queda expressiva de 67,5%, totalizando US$ 5,3 milhões.

Os embarques da indústria da transformação do Rio Grande do Sul recuaram 5,7% em agosto frente ao mesmo período do ano passado. No conjunto do setor, 12 dos 23 segmentos apresentaram crescimento no mês. Os destaques positivos foram Alimentos: 5,9% (US$ 22,8 milhões/ 1,7 ponto percentual (p.p.) de impacto no total) e Veículos automotores: 22,2% (US$ 19,8 milhões /1,5 p.p.). Já os principais recuos vieram de Tabaco: -33,7% (-US$ 91,7 milhões/-6,8 p.p.) e Máquinas e materiais elétricos: -41,8% (-US$ 13,0 milhões | -1 p.p.).

O segmento de alimentos foi o maior exportador, com US$ 412,2 milhões em vendas. Dentro do segmento, os óleos vegetais em bruto lideraram com US$ 118,7 milhões, ainda assim abaixo do registrado em 2024 (-US$ 21,3 milhões). O Vietnã foi o principal destino.

No tabaco, as exportações somaram US$ 180,1 milhões, queda de 33,7% em relação a agosto de 2024, impactadas tanto pela redução nos preços (-17,2%) quanto no volume embarcado (-16,1%).

As compras externas do Rio Grande do Sul somaram US$ 1,4 bilhão em agosto, uma alta de 6,3% em relação ao mesmo mês de 2024 (+US$ 81,7 milhões). A maior parte veio da indústria de transformação (79% do total). Mesmo assim, as compras desse setor caíram 3,5% (-US$ 39,2 milhões), fechando em US$ 1,1 bilhão.