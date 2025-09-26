24ª Transposul supera recorde de público, com cerca de 27 mil visitantes

A 24ª edição da Transposul , um dos maiores eventos de transportes e logística da Região Sul do Brasil, chegou ao fim nesta sexta-feira (26). Entre os dias 22 e 26 de setembro, o evento, organizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), superou o recorde de público , com pelo menos 27 mil participantes .

“Estamos satisfeitos demais, tivemos um networking extraordinário e um público recorde . É o fim de um ‘quero mais’”, destaca o presidente do Setcergs, Delmar Albarello. Na avaliação dele, o grande diferencial da edição, que ultrapassou a expectativa de 22 mil visitantes, esteve nas novas tecnologias.

“A cada ano, há fatos novos, porque a tecnologia avança muito. Hoje, devido à insegurança das estradas, os investimentos das empresas são bastante grandes em tecnologia. E a gente tem que andar junto. O ser humano tem que acompanhar essa tecnologia toda”, ressalta Albarello.

Embora os números oficiais do balanço ainda não tenham sido divulgados, o coordenador institucional do encontro, Leandro Bortoncello, destaca que os negócios foram "vultuosos". "As montadoras e os pequenos comerciantes nos disseram que fecharam muitos negócios, adoraram a feira e já querem fazer a inscrição para a próxima Transposul", destaca.

Para o presidente, não há como mensurar a importância do evento. “É a segunda maior feira do segmento no País. O Setcergs é o segundo maior sindicato do País. Tem 16,6 mil empresas debaixo do guarda-chuva do Setcergs. Então, além de ser uma responsabilidade bastante grande para nós, traz uma satisfação de dever cumprido.



"Estamos muito felizes pelo evento e pelo feedback de todos os expositores e palestrantes", completa Bortoncello. Segundo o coordenador, as expectativas para a próxima edição, que está prevista para 2027, são bastante positivas.

Novos caminhos para o mercado de trabalho

Segurança jurídica , inovação e protagonismo estiveram entre as pautas do Palco Transposul nesta sexta-feira (26). Entre os destaques da tarde, estiveram os novos precedentes vinculantes obrigatórios do Tribunal Superior do Trabalho, que foram apresentados pelo juiz federal do trabalho Marlos Melek, que integrou a Comissão de Redação Final da Reforma Trabalhista em 2017.

“A gente sempre procura encaixar uma pauta trabalhista , porque o setor de transporte rodoviário de cargas demanda uma contratação muito grande de pessoas. É um negócio que movimenta muitas pessoas , então sempre vai chamar atenção e exigir cautela sobre esse assunto”, explica a superintendente das Relações do Trabalho do Setcergs, Andressa Scapini.