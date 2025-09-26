Porto Alegre,

Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 17:56

Produção gaúcha de vinhos ganha relevância na ProWine

Em 2024, mais de 15 mil visitantes profissionais percorreram os corredores do ExpoCenter Norte, em São Paulo

ProWine/Divulgação/JC
Roberto Hunoff
De Caxias do Sul 
O Rio Grande do Sul estará representado na ProWine São Paulo 2025 por cerca de 80 vinícolas, que participarão em estandes coletivos e individuais. O evento, que ocorre de 30 de setembro a 2 de outubro, no ExpoCenter Norte, em São Paulo, reúne marcas de 36 países, sendo considerado o principal dos segmentos de vinhos e destilados das Américas. Voltada exclusivamente ao mercado B2B, é um ambiente decisivo para fechar parcerias, expandir portfólios e gerar conexões.
O Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) coordenará uma série de ações. No cenário interno, o destaque será o estande coletivo Vinhos Gaúchos, em parceria com o Sebrae RS. O espaço reunirá 37 vinícolas de diferentes regiões produtoras, oferecendo ao público e profissionais do setor uma amostra da diversidade e da qualidade da produção gaúcha.
A feira também será palco do Projeto Comprador Nacional, que promoverá, nos dias 1 e 2, rodadas de negócios entre 34 vinícolas brasileiras e 10 compradores de oito estados, em parceria com o Sebrae. O objetivo é fortalecer a presença do vinho nacional em redes de distribuição, empórios especializados e canais de e-commerce de diferentes regiões do país. A presença do Consevitis-RS ainda contempla iniciativas de promoção internacional, como o Wines of Brazil, em parceria com a ApexBrasil, que terá rodadas de negócios com importadores vindos da China, Rússia, Angola, França e Eslováquia.
De forma coletiva também participarão a Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes (Apromontes) e o Vale dos Vinhedos, ambas com apoio do Sebrae RS. A Apromontes marca sua segunda presença na feira, reunindo 12 vinícolas, número superior ao do ano anterior. A expectativa é de ampliar a visibilidade e consolidar parcerias duradouras, além de reforçar e promover a filosofia de cooperação entre famílias, a história de um terroir único e própria taça exclusiva, desenvolvida em parceria com a Mozart Crystal, projetada especialmente para valorizar as características dos vinhos da região. Atualmente, a rota reúne 20 vinícolas e 18 estabelecimentos enoturísticos em Flores da Cunha e Nova Pádua.
O Vale dos Vinhedos também participa pela segunda vez consecutiva. Neste ano, com 11 vinícolas, duas a mais do que em 2024. "É uma excelente oportunidade para a região ratificar seu pioneirismo como Indicação Geográfica no país, um reconhecimento conquistado da mesma forma coletiva que apresentaremos na feira, destacando as peculiaridades e tipicidades do nosso terroir de excelência", assinala o presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), André Larentis. A região ainda estará representada por associados com estandes próprios, como Adega Cavalleri, Amitié, Grupo Famiglia Valduga e Pizzato.
O Vale dos Vinhedos também participa pela segunda vez consecutiva. Neste ano, com 11 vinícolas, duas a mais do que em 2024 ProWine/Divulgação/JC
O cooperativismo gaúcho também estará representado. A Nova Aliança Vinícola Cooperativa lança o espumante oficial dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, em parceria com o Consulado Geral da Itália. A Vinícola Garibaldi, que estreia na feira, apresenta como destaques o Garibaldi Harmonia, um chardonnay barricado em celebração aos 95 anos da marca, e a linha Garibaldi In Veritas, com vinhos exclusivos elaborados a partir de variedades como a uva húngara Irsai Oliver, cultivada em seus vinhedos. A Aurora irá expor rótulos como o recém-lançado vinho laranja Viognier Safra 2024 Edição Especial, o Colheita Tardia Rosé e três opções de produtos desalcoolizados. Outro destaque será um vinho misterioso da safra 2020, considerada a "safra das safras", que terá algumas garrafas abertas exclusivamente na feira e será lançado oficialmente antes do inverno de 2026.
A Vinícola Basso, de Farroupilha, fará o lançamento oficial da nova linha de espumantes Mayos, elaborados pelo método tradicional; a apresentação da Finca Rivadavia, que traz ao Brasil a essência dos terroirs de Mendoza, e a estreia da Porta da Ravessa, um ícone do Alentejo, que será distribuído no país pela empresa. Sediada em Garibaldi, a Courmayeur Domaine fará sua terceira participação no evento. "Nossa principal meta para este ano é expandir a presença da marca em todo o território nacional", destaca a gerente de qualidade e turismo da vinícola, Talita Verzeletti. Entre os destaques, a Courmayeur apresentará o Retrato Nature 2025, um espumante safrado produzido exclusivamente em colheitas especiais.
As principais metas da Miolo Wine Group para este ano estão focadas em dois pilares: avançar ainda mais no segmento de espumantes e consolidar o enoturismo em todas as suas unidades. Essa edição tem um simbolismo especial, porque marca o início de um novo ciclo de expansão internacional e reforça o compromisso do grupo de aproximar o público brasileiro de rótulos que traduzem diferentes terroirs e estilos. "Um dos principais destaques será a estreia dos vinhos Miolo Seleção elaborados em Mendoza, na Argentina, na Bodega Renacer, que agora passa a integrar o nosso portfólio como o quinto terroir do grupo", antecipa o diretor superintendente, Adriano Miolo.
A Vinícola Luiz Argenta, de Flores da Cunha, fará sua estreia na ProWine São Paulo em 2025. "Estamos preparando o lançamento de rótulos e projetos inovadores. Alguns serão revelados com exclusividade na feira", afirma a diretora-executiva Daiane Panizzon Argenta. Outras representantes são Boccati, Campestre, Casa Perini, Lemos de Almeida, Monte Sant'Ana, RAR, Tramarin e Vista Montes. 

