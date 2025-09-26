Empresa gaúcha amplia atuação no mercado nacional automotivo

Especialista no desenvolvimento e na distribuição de peças e acessórios para o setor automotivo, a gaúcha Vipes do Brasil está ampliando sua atuação no mercado nacional. Além de distribuir para o Sul e Sudeste, a empresa passa a atender todo o Brasil.



De acordo com divulgação da empresa, o diretor-geral, Vicente Pedro Schneider, explica que a expansão estratégica visa promover maior competitividade a partir do fornecimento de soluções de qualidade e com melhor custo-benefício para oficinas mecânicas de diferentes portes.

• LEIA TAMBÉM: Academia e setor automotivo divergem sobre nova mistura de etanol e biodiesel





Em 2024, a empresa conquistou um faturamento de R$ 56 milhões. Para 2025, projeta um crescimento de, aproximadamente, 20%. Com mais de 20 anos de atuação, a Vipes do Brasil conta, hoje, com uma carteira de 40 mil clientes e um portfólio composto por mais de oito mil produtos de marca própria, entre peças de fixação e manutenção pesada e componentes elétricos, químicos e pneumáticos.



No processo de fabricação realizado com indústrias parceiras, todos os itens passam por rigorosos testes de qualidade, assegurando aos itens durabilidade e performance. “Nossa equipe formada por capacitados profissionais oferece suporte técnico especializado, bem como uma logística ágil aos clientes”.



Outro diferencial da empresa é a oferta de ferramentas da espanhola JBM, conhecida pelo amplo mix, que inclui desde equipamentos de oficina até itens de precisão, e da alemã Force, referência em robustez e durabilidade.



Atualmente, a Vipes do Brasil possui, cerca de, 150 colaboradores, entre diretos e indiretos. A meta é ampliar esse número em 30%. Em 2024, a empresa conquistou um faturamento de R$ 56 milhões. Para 2025, projeta um crescimento de, aproximadamente, 20%., entre peças de fixação e manutenção pesada e componentes elétricos, químicos e pneumáticos.No processo de fabricação realizado com indústrias parceiras, todos os itens passam por rigorosos testes de qualidade, assegurando aos itens durabilidade e performance. “Nossa equipe formada por capacitados profissionais oferece suporte técnico especializado, bem como uma logística ágil aos clientes”.Outro diferencial da empresa é a oferta de ferramentas da espanhola JBM, conhecida pelo amplo mix, que inclui desde equipamentos de oficina até itens de precisão, e da alemã Force, referência em robustez e durabilidade.Atualmente, a Vipes do Brasil possui,