Evento celebra os 100 anos de associativismo da ACPA

Na manhã desta quinta-feira (25), a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) celebrou 100 anos de associativismo e 25 anos do evento Bom Dia Associado em edição especial do encontro. A comemoração contou com a presença do presidente do Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow, que falou sobre a trajetória da entidade e exaltou a importância do cooperativismo e associativismo para a economia do Rio Grande do Sul.

O evento, que completou duas décadas e meia neste mês de setembro, surgiu com o objetivo de criar conexões, impulsionar o ambiente de negócios e aproximar o diálogo entre empreendedores. "É com muita alegria que temos hoje esse encontro tão simbólico com dois marcos que traduzem a força do associativismo e cooperativismo de Porto Alegre", declarou a vice-presidente da associação, Rosani Alves Pereira.

Para Sielichow, a união e participação são pilares essenciais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, mas são especialmente importantes quando o assunto é empreendedorismo. "Ninguém faz nada sozinho. Nosso sucesso, o sucesso do Sicredi é por saber ouvir as pessoas, os nossos associados. Todas as decisões são tomadas em conjunto, em assembleias, até porque todos os associados são donos", afirmou.

A Sicredi foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 1902 - na época chamada de Caixa de Economias e Empréstimos Amstad -, e hoje tem em torno de 160 mil associados em Porto Alegre e Região Metropolitana. Em nível nacional, a cooperativa está presente em todos os estados do País, com mais de 9,5 milhões de associados.

Ronaldo Sielichow destaca a importância da valorização das pessoas para uma cooperativa de sucesso Dani Barcellos/ACPA/Divulgação/JC

Um dos grandes diferenciais da cooperativa, pondera Sielichow, é a proximidade com os associados. Ele conta que é comum eles utilizarem as dependências do Sicredi para receberem seus clientes, por exemplo. "Nós incentivamos isso. Eles podem agendar nossas salas porque eles têm esse direito, são donos e nós queremos que tenham atitudes de donos, que estejam presentes, que participem das reuniões", salientou.

Outro destaque apontado pelo presidente é a constante presença local. Mesmo com o crescimento ao longo dos anos, a cooperativa busca manter o espírito da mesma empresa que nasceu no Interior do Rio Grande do Sul. "Me incomoda muito empresários brasileiros que trabalham com instituições financeiras fora do País. O Sicredi é diretamente do Brasil, é nosso", reforça. "Oferecemos tudo que um banco tradicional oferece, mas com o tato social e o olhar para as pessoas, para o nosso Estado", acrescentou Sielichow.

Na mesma linha, um braço importante da cooperativa é a educação financeira, defendeu o presidente. Para isso, a entidade conta com projetos como a Cooperativa Escolar, que existe desde 2014 com o objetivo de realizar atividades sociais e econômicas com crianças e adolescentes, e o Espaço de Educação Financeira temático para crianças, localizado na avenida Assis Brasil, nº 3.940.