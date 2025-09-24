Representante da ANTT abre o dia de palestras na 24ª TranspoSul

Na abertura do segundo dia da 24ª TranspoSul, nesta quarta-feira (24), o Diretor Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), José Aires Amaral Filho, debateu temas importantes para o segmento. A palestra faz parte programação do evento que ocorre no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) até a próxima sexta-feira (26) e tem como objetivo debater sobre o impacto econômico, geração de negócios e as principais novas tendências do transporte rodoviário de cargas.

Durante sua fala, Amaral tratou de uma série de temas regulatórios e de fiscalizações cruciais que impactam diretamente os transportadores e embarcadores. Entre os principais assuntos debatidos estavam o Piso Mínimo de Frete e o Vale Pedágio Obrigatório. Ao ser questionado sobre a alta nas multas eletrônicas que têm sido emitidas e sobre a possibilidade de isonomia na fiscalização, ele respondeu que “espera alcançar essa isonomia” e admitiu que houve um desequilíbrio entre fiscalização e penalização das transportadoras.

“Iniciamos esse tipo de fiscalização considerando majoritariamente a fiscalização por meio do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), porque não tínhamos informações relacionadas ao valor do frete. Por isso que houve esse, digamos assim, desequilíbrio nesse primeiro momento entre fiscalização e penalização das transportadoras e pouco com relação aos embarcadores. A partir de outubro, a régua será nivelada para todos”, enfatizou.

O questionamento visava saber se a fiscalização da ANTT seria estendida para garantir que o contratante embarcador também fosse autuado, e não apenas a empresa que subcontrata e, que muitas vezes não consegue negociar o frete por um valor mais alto.

O dirigente também foi questionado sobre a situação do julgamento da constitucionalidade do piso mínimo pelo STF e a situação dos transportadores que já pagaram multas. Sobre isso, ressaltou que, embora o Ministro Fux não tenha suspendido a fiscalização da Agência, ele suspendeu a cobrança cível da diferença do frete.

“O ministro não suspendeu a possibilidade de fiscalização da Agência. O que ele suspendeu foi a questão da cobrança cível daquela diferença, é que vários transportadores estavam ingressando uma ação de cobrança contra os embarcadores que pediram aquela dupla diferença do valor entre o piso e o valor pago”, destacou.

Além do Congresso, outro destaque da 24ª TranspoSul é a feira. O espaço, que ocupa grande parte do centro de eventos da Fiergs, busca apresentar as principais novidades tecnológicas do ramo de transporte e logística no País.

Entre as empresas participantes está a Latromi Tecnologia. Segundo Thiago Cascaes, Co-CEO da empresa, seu principal produto é uma plataforma focada no desenvolvimento de sistemas web para transportadoras, como a criação de torres de controle personalizadas.

Cascaes, que está na feira pela primeira vez, vê no evento uma oportunidade de oferecer soluções tecnológicas a um mercado carente e de aumentar a visibilidade de sua marca.

“Todo mundo que chega no estande está interessado em conversar. Sinto que o pessoal está buscando tecnologia, diferente de outras feiras. Não estou vendo os famosos caça-brindes na feira. Está sendo uma experiência muito positiva”, afirmou.

Esse interesse do público em iniciativas inovadoras é compartilhado com o representante da JMF Conexões, Mário Fedatto, empresa focada em conexões usadas em sistemas de freio para caminhões feitos de latão, que também exaltou os visitantes da TranspoSul, destacando a importância de uma feira tão nichada quanto ela.

“Nós achamos bem diferentes das outras feiras. É um público bem focado na linha, então quem para aqui é porque já conhece, já usa, acha interessante o produto, vê a qualidade e já chega fazendo contato”, ponderou Fedatto.

Outra companhia que celebrou sua presença no evento foi a Metanox, especializada na produção de implementos rodoviários e tanques de aço inoxidável para líquidos. Fundada há 17 anos na cidade de Estrela, no interior do Rio Grande do Sul, a empresa já está no seu segundo ano de feira.