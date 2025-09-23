Futuro do Cais Mauá ainda é incerto

Segue incerto o futuro do Cais Mauá, cujo leilão de concessão do Cais Mauá aconteceu em fevereiro de 2024. A homologação aconteceu em 18 de março de 2024, mas, logo em seguida, ocorreram as enchentes no Centro de Porto Alegre, que suspenderam o processo. A Secretaria da Reconstrução prefere não se manifestar sobre o destino do local. A Secretaria da Reconstrução Gaúcha informa que segue sem previsão a assinatura de contrato.

A oficialização do contrato com o governo do Estado se daria com o consórcio Pulsa RS, que apresentou a única proposta pelo empreendimento em Porto Alegre. Em janeiro, em comunicado, a pasta informou que o projeto seguia “em revisão técnica e jurídica, em razão da enchente que afetou o local.

De acordo com o previsto no leilão, o consórcio Pulsa RS (formado pela Spar Participações, Desenvolvimento Imobiliário e pela Credlar Empreendimentos Imobiliários) irá gerir o espaço do Cais Mauá por 30 anos e em contrapartida aportará R$ 353,3 milhões para a revitalização e qualificação do local. O trecho concedido engloba da usina do Gasômetro até a estação rodoviária da Capital, o que equivale a uma extensão de aproximadamente três quilômetros e área de 181,2 mil metros quadrados.

Nos cinco primeiros anos de concessão, está prevista a reestruturação do patrimônio histórico (armazéns tombados e pórtico central) e revitalização das docas do espaço. Além disso, está planejada a construção de edificações para uso residencial e corporativo.