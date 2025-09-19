Prawer complera 50 anos e lança linha de barras de chocolate

Em comemoração aos seus 50 anos de trajetória, a Prawer Chocolates lança a coleção “Prawer pelo Mundo”, uma linha de barras que convida o público a explorar diferentes culturas por meio de combinações únicas de ingredientes. A novidade reforça a essência artesanal e inovadora da marca da serra gaúcha, transformando cada mordida em uma experiência multissensorial capaz de despertar memórias e transportar os consumidores para outros países.



Entre os destaques estão a barra inspirada na França, que une chocolate branco e azeite de oliva em infusão de limão siciliano, raspas de limão liofilizado e a crocância do clássico sablée de amêndoas; o Brasil, que valoriza o premiado chocolate caramélisé da Prawer, reconhecido em Londres, enriquecido com coco queimado e castanha-do-pará.

A barra em homenagem à Suíça combina blend de chocolate ao leite e caramélisé com praliné de nozes, suco de limão e canela, lembrando o tradicional praliné natalino; a Itália, inspirada no tiramisù, com blend de chocolate branco e ao leite, café, canela, cacau em pó e pedaços de cantucci, biscoito típico italiano; e Portugal, que traz intensidade e sofisticação ao unir chocolate dark e ao leite com notas de laranja e biscoito amanteigado de amêndoas, remetendo aos sabores licorosos da tradição portuguesa.



