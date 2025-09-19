Invest RS ingressa em conselho global de desenvolvimento econômico

A agência de investimentos do Rio Grande do Sul, Invest RS, ingressou oficialmente no International Economic Development Council (IEDC), a maior entidade global voltada ao desenvolvimento econômico. A formalização da adesão gaúcha ao órgão ocorreu durante o encontro anual do conselho, realizado em Detroit, nos Estados Unidos, entre os dias 14 e 17 de setembro.

Presente no encontro, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, aproveitou para estreitar relações com o conselho. “Fizemos contatos com empresas que têm representações em Singapura, na China, na Coreia (do Sul), no México, no Canadá e nos próprios Estados Unidos. Essas conversas tiveram como objetivo apresentar o Estado e apresentar os atrativos que a gente tem. Os diálogos devem continuar nos próximos meses e, a partir disso, podemos gerar oportunidades concretas”, destacou o executivo.

Os contatos com o conselho, presidido por Nathan Ohle, perpassam outras áreas e têm como objetivo principal atuar na agenda de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. A Invest RS possui um plano de ampliar o crescimento médio do produto interno bruto (PIB) gaúcho para 3%. Nesse sentido, Prikladnicki garante que apresentou a proposta a executivos do IEDC e que deve se reunir com Ohle na próxima semana para ampliar a aproximação.

Uma demanda que deverá ser atendida, conforme Prikladnicki, é a participação do IEDC no projeto Desenvolve Município, realizado pela Invest RS em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). A ideia é de que os membros do conselho passem a gerar conteúdo para o programa, a partir da discussão sobre desenvolvimento econômico entre representantes das cidades gaúchas e do órgão.

O ingresso ao IEDC também amplia a representatividade do Brasil no conselho. “A América do Sul, como um todo, e o nosso País, ainda são pouco representados nesses fóruns internacionais. Do Brasil, apenas a Invest Minas (agência de investimentos de Minas Gerais) estava como membro no conselho”, pontua Prikladnicki.

Para o presidente da Invest RS, a oportunidade gera entusiasmo e diversas possibilidades. “É uma instituição que vai completar 100 anos e que atua como um fórum para discutir tendências e oportunidades na área de desenvolvimento econômico. Vamos trocar experiências e ter acesso a toda a rede de membros do IEDC, que são mais de 4 mil espalhados pelo mundo. E, além disso, vamos poder colocar o Rio Grande do Sul na vitrine desta entidade mundial”, avaliou Prikladnicki.