Rio Grande do Sul quer se consolidar como destino de investimentos, diz Ernani Polo

A abertura de novos mercados para o Rio Grande do Sul com a simplificação do ambiente de negócios e a consolidação do Estado como destino de investimentos foram temas abordados durante a reunião-almoço do Sinduscon/RS que tratou sobre o "Plano de Desenvolvimento do RS - O Rio Grande do Futuro”, realizado nesta segunda-feira (25). Durante o evento, o presidente da entidade, Claudio Teitelbaum, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki assinaram um convênio para promoção e divulgação do Cadastro da Engenharia e da Construção Gaúcha, criado pelo Sindicato da Construção Civil.

Na avaliação de Polo, é preciso reestruturar e diversificar a logística estratégica e potencializar a transição energética, a irrigação e a resiliência climática. O secretário de Desenvolvimento Econômico destaca que o governo estadual quer qualificar a educação básica e profissional, consolidar as escolas em tempo integral e atrair e reter pessoas.

De acordo com ele, é necessário preparar os municípios gaúchos com legislação e com ambientes de negócios para receber investimentos de grandes empresas, como foi o caso da CMPC, em Barra do Ribeiro, e da Data Center, em Eldorado Sul. Sobre inovação, Polo diz que é preciso converter a inovação e a tecnologia em produtividade e avançar com a inteligência artificial na matriz econômica.

Na sequência, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, explicou que a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul atua em cooperação com o poder público e a sociedade, desenvolvendo ações com o propósito de atrair investimentos e promover comercialmente o Estado. Para isso, a agência de desenvolvimento participa de feiras, seminários de investimentos e palestras em eventos de diversos setores da economia. "O grande destaque do nosso trabalho fica por conta da agenda de promoção do Rio Grande do Sul em diversos setores econômicos", destaca.

Aos representantes da construção civil, presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou a agenda no Chile, para estreitar as relações com o país sul-americano e com a multinacional chilena CMPC, responsável pelo maior investimento privado da história do Estado. "Foi a primeira ação da agência com foco na prospecção de novos mercados na América do Sul", ressalta. Segundo Prikladnicki, a aproximação com países sul-americanos é um movimento necessário para a atração de novos investimentos.

Conforme Polo, o acordo marca um avanço nas relações internacionais do Rio Grande do Sul com o Chile e reforça o compromisso do Estado com a construção de parcerias estratégicas. Também foi acordado o incentivo à realização de missões oficiais, empresariais e culturais, para estreitar laços e identificar oportunidades de crescimento. A iniciativa está alinhada à missão institucional da Invest RS, para fomentar o desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração de investimentos e da promoção comercial, em cooperação com o poder público e a sociedade.

Polo destacou o esforço do governo estadual - por intermédio do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável - em atrair e manter investimentos que impulsionem a reconstrução e o crescimento econômico do Rio Grande do Sul.