Montagem das casas doadas pelo Sinduscon/RS será concluída em agosto

A montagem das 31 casas que serão destinadas a famílias atingidas pelas enchentes de maio de 2024 será concluída no mês de agosto, segundo o Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon/RS). As habitações feitas em módulos estão localizadas em uma área de 10 mil metros quadrados, na rua Pedro Boticário, no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre. A vice-presidente do Sindicato, Maria Eduarda Kwitko, disse que estão sendo montadas uma casa a cada dois dias. Para a construção das residências, estão sendo utilizados 5,5 mil metros quadrados de área.

A vice-presidente do Sinduscon/RS disse que o terreno foi doado pela prefeitura de Porto Alegre através de um termo de cooperação. As famílias são provenientes do bairro Glória e foram escolhidas pelo Departamento Municipal de Habitação (Dehmab). São casas que estão sendo construídas com tecnologia rápida em que o banheiro em concreto já vem pronto e as residências estão sendo construídas em steel frame - uma estrutura leve de aço com chapas de gesso e placas de cimento.

LEIA MAIS: Projeto eleva limite de altura para prédios nas regiões central e norte de Porto Alegre

O engenheiro Eduardo Donato Rossato informou que os trabalhos são montados no local por meio de um sistema de encaixe. Cada unidade habitacional possui 44,34 metros quadrados de área construída, distribuída em sala de estar e jantar integradas, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro e varandas na frente e nos fundos da casa. Conforme Rossato, estão sendo realizados investimentos em infraestrutura - terraplenagem, fundações em concreto, rede de água, esgoto e energia, paisagismo e acabamentos internos.

A construção e doações das moradias foram oficializadas através de um Termo de Cooperação firmado entre o Sinduscon/RS, a Associação Sul Rio Grandense da Construção Civil e o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, representado pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus). As moradias foram produzidas pela indústria 3I BRASIL + CMC Modular, localizada em Mirassol, em São Paulo.

Parceiros do projeto SOS Chuvas - Enchentes RS

- Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais

- Federação Israelita do Rio Grande do Sul

- Rede de Banco de Alimentos do RS

- Associação Sul Riograndense da Construção Civil

- Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)

- Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi Niterói)

- Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (AditBrasil)

- Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

- Fundo RegeneraRS

- Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo (Secovi/SP)

- Serviço Social da Construção Civil de São Paulo (Seconci/SP)

- Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (Sinduscon/SP)

- Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, e Obras de Terraplenagem em Geral no RS (Sicepot-RS)

- Sinduscon Paraná/Noroeste e Seconci Paraná/ Noroeste