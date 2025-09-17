Nomes consagrados da gastronomia cubana participam de jantar temático em Gramado

Nomes consagrados da cena gastronômica de Havana promovem jantar temático no Castelo Saint Andrews, em Gramado, no dia 27 de setembro.

Entre eles, está Orlando Blanco Blanco, proprietário do lendário Restaurante El Floridita — considerado o santuário do daiquiri em Havana. O comando da cozinha será de Eduardo Lima, chef do icônico restaurante Xanadú, localizado na histórica mansão do magnata Irénée du Pont, que apresentará um menu autoral que traduz os sabores de Havana com sofisticação.

E para completar, o mestre torcedor de charutos Livan Reina Blanco, da La Casa del Habano El Monarca, conduz a experiência com os autênticos Cohiba Robusto, consagrados entre os melhores do mundo, em harmonização com rótulos Macallan e rum Havana Club.



A programação prossegue com um jantar em cinco tempos no restaurante Primrose, onde o chef e o sommelier cubanos apresentam clássicos como Ropa Vieja, El Congrí e costela ao sous vide, finalizados pela sobremesa Dolce Señoritas, tudo harmonizado com vinhos brasileiros e coquetéis típicos como Mojito, Daiquiri de Morango e Piña Colada.