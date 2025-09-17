Mega Fam CVC tem jantar promovido pela Laghetto Siena em Gramado

O ponto alto do Mega Fam CVC, evento voltado a premiar os melhores franqueados e parceiros da companhia, será o jantar que ocorrerá no hotel Laghetto Siena, em Gramado, na noite desta quarta-feira (17). A ação marca a parceria da rede de hotéis com a CVC, referência nacional no segmento, e a Turistur, receptivo oficial da operadora na Serra Gaúcha.



Para a Rede Laghetto, a agenda que premia os melhores franqueados e parceiros da CVC é uma oportunidade de reforçar o seu compromisso com o trade turístico, oferecendo hospitalidade, gastronomia e relacionamento de excelência.

• LEIA TAMBÉM: A expansão do enoturismo e o desenvolvimento da Serra Gaúcha



A gestora nacional de vendas da Laghetto, Carina Santos destaca a importância da iniciativa: “Receber o Mega Fam CVC em Gramado é motivo de grande satisfação. Esses momentos são fundamentais para estreitarmos laços, mostrarmos nossa estrutura e, principalmente, agradecer a todos que ajudam a consolidar a imagem da Laghetto como parceira do trade turístico. Cada encontro como esse reforça nosso compromisso com a hospitalidade e com o desenvolvimento do setor.”



A gestora nacional de vendas da Laghetto, Carina Santos destaca a importância da iniciativa: “Receber o Mega Fam CVC em Gramado é motivo de grande satisfação. Esses momentos são fundamentais para estreitarmos laços, mostrarmos nossa estrutura e, principalmente, agradecer a todos que ajudam a consolidar a imagem da Laghetto como parceira do trade turístico. Cada encontro como esse reforça nosso compromisso com a hospitalidade e com o desenvolvimento do setor.”