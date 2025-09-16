Sebrae RS fortalece rede de educadores com o Programa Professor Embaixador

Com o objetivo de expandir a atuação da Educação Empreendedora nas escolas gaúchas, o Sebrae RS lançou o Programa Professor Embaixador, que reúne 23 docentes selecionados por sua contribuição significativa às comunidades escolares. A proposta busca formar uma rede de educadores com perfil de liderança, capazes de mobilizar colegas, desenvolver metodologias e disseminar práticas alinhadas às diretrizes do Sebrae em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.



Os professores foram indicados pelas regionais com base em critérios, como habilidade de comunicação, capacidade de articulação com diversas frentes da educação, influência local e engajamento comunitário, além do seu compromisso com a educação empreendedora. Estão distribuídos por diferentes territórios do Estado, como Alegrete, Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Lajeado, Passo Fundo, entre outros.

A estratégia do programa é consolidar essa rede como multiplicadora de iniciativas empreendedoras nas escolas. Os professores embaixadores terão acesso antecipado às novidades do Sebrae, oportunidades de capacitação, participação em eventos e envolvimento direto na validação e aprimoramento de materiais pedagógicos, e também reconhecimento como líderes educacionais.



A articulação entre os embaixadores e as regionais será feita por meio de canais digitais, como grupo de WhatsApp, em que serão divulgadas ações, materiais e convites para atividades estratégicas. A comunicação será leve e flexível, respeitando a disponibilidade de cada docente.



A expectativa é que, nos próximos anos, o grupo de embaixadores seja ampliado com novos educadores selecionados pelas regionais, fortalecendo um grupo cada vez mais representativo e engajado. “Este é um grupo seleto, formado por aqueles que já fazem a diferença. A cada ciclo, queremos trazer novos nomes que somem à rede e ajudem a expandir o projeto com consistência e propósito”, conclui Fabiana Goulart.



