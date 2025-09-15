Inscrições para Projeto Fênix se encerram nesta terça-feira

Com o apoio da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), a iniciativa Projeto Fênix conecta profissionais voluntários da comunicação a micro e pequenos empreendedores do Rio Grande do Sul que estão em processo de reconstrução. Criado para oferecer mentoria e atendimento gratuito em comunicação, o projeto surgiu em 2024 ao apoiar empresas gaúchas atingidas pelas enchentes.

As inscrições para a 2ª edição seguem abertas até a próxima terça-feira (16), por meio do formulário disponível em: www.hopp.bio/projetofenixarp. As empresas selecionadas receberão atendimento de equipes formadas por profissionais voluntários e coordenadas por líderes experientes do mercado. Durante todo o processo, que acontecerá de setembro a novembro, serão realizadas diversas atividades de mentoria, individual e coletiva, e oficinas virtuais sobre comunicação. Ao todo, serão escolhidas até 10 empresas, com base nos critérios de urgência, necessidade e impacto. Ao final, os projetos desenvolvidos poderão ser inscritos no Salão ARP 2025.

De acordo com o idealizador do projeto, o publicitário e professor Francisco Santos, a nova edição torna-se uma ação recorrente de assistência qualificada ao empresariado gaúcho, com foco em fortalecer marcas, gerar oportunidades e acelerar a recuperação de negócios. “Entendemos a Comunicação como uma ferramenta fundamental para auxiliar as pequenas e microempresas do Estado que precisam passar por um processo de reconstrução”, destaca.