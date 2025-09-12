Gaúcha Minuano projeta ampliação com investimento de R$ 74 milhões

Prestes a completar 80 anos, a Minuano, empresa de embutidos com sede em Lajeado, comemora um ano de superação e projeta a expansão de sua planta no município. O frigorífico no Vale do Taquari receberá investimentos de R$ 74 milhões.

Com seis unidades, a planta de Lajeado presta serviço de abate de aves para outra empresa do ramo avícola. São abatidos 175 mil animais ao dia, sendo que, com a conclusão da ampliação, projetada para daqui a 18 meses, esse número deverá chegar a 200 mil.

Além da ampliação física, a Minuano pretende modernizar os processos, promovendo uma estrutura de trabalho melhor nas linhas produtivas, com a relocação de mão de obra dentro da própria fábrica.

"Teremos uma atualização do parque fabril, mais moderno, com melhor estrutura", observa diretora industrial da Minuano, Margareth Schacht Herrmann. Ela informa que já existe essa demanda por parte da empresa para a qual a Minuano presta o serviço.

A empresa trabalha com a marca própria Minuano na linha de industrializados (carnes, salsicha, mortadela e kitute), tanto para o mercado interno, quanto para o externo, sobretudo para países da África. A produção acontece na unidade de Arroio do Meio.

Ao todo, 2,4 mil funcionários trabalham na Minuano, sendo 1,9 mil colaboradores na fábrica de Lajeado. Os demais estão divididos entre as unidades Arroio do Meio (uma de embutidos e outra de rações animais), e de Estrela (um incubatório de aves e uma de produção de ovos), e uma granja de recria em Bom Retiro do Sul, além da matriz também em Lajeado.

No frigorífico a ser automatizado, a empresa conta com certificações importantes para mercados como os da União Europeia, China e Japão, além de certificações pela BRC, de segurança alimentar, e de bem-estar animal.

Recuperação e melhores resultados

O segundo trimestre de 2025 deste ano está sendo considerado histórico pelos gestores da Minuano. Isso porque, após mais de 20 anos operando com patrimônio líquido negativo, a companhia encerrou o semestre com números positivos.

Uma renegociação de dívidas com o Fisco, com alongamento de prazos de pagamento em condições compatíveis com negócio, permitiu a concretização da nova fase. "É um marco histórico ao longo dos seus quase 80 anos a serem completados em 2026", apontou a diretora industrial da companhia, Margareth Schacht Herrmann.

O patrimônio líquido da companhia passou de R$ 312,1 milhões negativos em dezembro do ano passado para R$ 191,6 milhões positivos em junho de 2025. A Minupar Participações S.A., holding controladora da Minuano Alimentos, anunciou em seu ITR o lucro líquido de R$ 492,4 milhões, derivado da utilização de prejuízos fiscais e da renegociação da dívida.

Ao mesmo tempo, o lucro líquido operacional atingiu R$ 23,8 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 11,8 milhões no mesmo período de 2024. A receita líquida somou R$ 116,6 milhões, avanço de 68,5% em relação ao ano anterior, que havia sido fortemente impactado pelas enchentes que paralisaram parte da operação.