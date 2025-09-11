Indústria francesa de vidros vai inaugurar nova fábrica em Campo Bom

Região do Vale do Sinos empresa já está emitindo os convites para a solenidade que acontecerá no dia 23 de setembro e contará com a presença dos CEO's Global da marca, Patrice Lucas, e Latam, Quintin Testa, além do governador Eduardo Leite. A Verallia, indústria francesa de produção de embalagens de vidro para alimentos e bebidas, já tem data para a inauguração de sua nova fábrica no município de Campo Bom, na. Ae contará com a presença dos CEO's Global da marca, Patrice Lucas, e Latam, Quintin Testa, além do governador Eduardo Leite.

investimento em valores atualizados e convertidos à moeda brasileira ultrapassa os R$ 600 milhões. A perspectiva inicial da empresa, conforme divulgado pelo Anuário de Investimentos de 2024 , era de que o aporte somasse € 80 milhões, o que, em valores correntes, representaria cerca de R$ 500 milhões. Os valores contaram com recursos do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem). A instalação da Verallia tem gerado expectativas do prefeito Giovani Feltes. Segundo o chefe do Executivo municipal, o. A perspectiva inicial da empresa, conforme, era de que o aporte somasse € 80 milhões, o que, em valores correntes, representaria cerca de R$ 500 milhões. Os valores contaram com recursos do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem).

"Já era uma grande empresa e agora teve um investimento para transformá-la na unidade fabril de garrafas com uma das plantas mais modernas que existem no mundo. Se não a maior. Foi feita essa renovação da estrutura já existente e mais uma duplicação, especialmente do forno para as garrafas", afirma o prefeito de Campo Bom.

Entre as novidades, está justamente um novo forno de oxicombustão, pioneiro no mundo, com baixas emissões, conforme informações divulgadas pela Verallia.

Além de ressaltar que a relação da empresa sempre foi boa com a comunidade, Feltes destaca que a indústria é a que mais gera arrecadação no município em termos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O valor recolhido chegou a aproximadamente R$ 4,5 milhões em 2024, o que representa cerca de 8,1% do montante arrecadado pelo município.

Outro avanço que a prefeitura espera com a ampliação da Verallia é o aumento na geração de empregos. A perspectiva, garante, é de que sejam criadas 140 novas vagas. Com isso, o número de postos de trabalho na empresa se aproximará de 400.

A reforma deverá proporcionar a ampliação da produtividade da Verallia, saltando de 600 mil para 1,3 milhão de embalagens de vidro produzidas por dia na unidade gaúcha, onde está concentrada 40% da produção da empresa no Brasil. A previsão é que o faturamento seja dobrado, chegando ao total de R$ 800 milhões, já com incremento, de acordo com a prefeitura de Campo Bom.

A indústria, que também possui plantas em Minas Gerais e São Paulo, considera que a inauguração da estrutura em Campo Bom é "um marco estratégico para o setor, que recebeu um investimento considerável e consolida o País como protagonista na produção de embalagens de vidro na América Latina".

O novo forno, que faz uso de oxigênio líquido quente na produção, atraiu outro investimento milionário ao município: o da White Martins, que optou por instalar, dentro do complexo industrial da Verallia, uma fábrica para garantir a carga de oxigênio necessário ao novo processo produtivo. Será a terceira unidade industrial da White Martins no Estado.