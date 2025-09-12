Café dentro de floricultura de Porto Alegre fechará após 14 anos; franquia assumirá

O tradicional Café & Prosa, que funciona há 14 anos dentro da Winge, na Zona Sul de Porto Alegre, terá de deixar o local. A empreendedora Christiane Pudler diz ter sido informada pela floricultura que precisa sair do imóvel até o dia 31 de outubro. A franquia Z Café assumirá o ponto.

Christiane explica que sempre apostou no conceito de slow food. “Era um lugar para relaxar. Minha intenção era preparar cada produto na hora para o cliente, pois não estamos numa avenida onde a pessoa está com pressa. Se ela vai até a floricultura ver o passarinho puxar minhoca do chão, a proposta é relaxar. É um local único”, argumenta.

Ela não sabe se conseguirá manter esse foco em um novo endereço, já que é difícil achar um ambiente rodeado de tanta natureza. “Vai ser difícil, pois teria que ser um lugar especial também. Estou tendo dificuldade para conseguir algo parecido. Mas, com certeza, tentarei levar o máximo possível. Colocar muitas plantas, fazer um lugar confortável”, promete.

Sandro Zanette, franqueador do Z Café, revela que a proposta é fazer reformas na casa onde o Café & Prosa operou, mas mantendo a história do destino para a Zona Sul. “Vamos quebrar paredes, pois é uma casa muito modulada, com ambientes pequenos, cozinha muito grande”, adianta.

Um dos objetivos é que o Z possa, além do fim de semana, atrair mais público à unidade nos dias úteis, oferecendo um espaço convidativo para trabalhar e curtir, com mais cadeiras na parte interna. O mix do Z Café inclui cafés, lanches, sucos, açaís, saladas e sanduíches.