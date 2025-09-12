Cafeteria abrirá novo modelo "cabana" dentro de clube de Porto Alegre

O Z Café abrirá um novo modelo de negócio, no formato de cabana, em Porto Alegre. A estreia será no Grêmio Náutico União (GNU) da rua Quintino Bocaiúva, no bairro Moinhos de Vento. “Inaugura em 10 dias”, avisa o dono da franquia, Sandro Zanette.

“É uma construção modular, de alumínio. Dá para termos na praia, no interior. Permite desmontar e levar para outro lugar”, explica Zanette.

O Z Café trabalha com dois formatos de negócios, um mais compacto, como será o modelo das cabanas, e um mais completo. A marca aposta na venda de sucos, lanches, açaís, cafés, saladas e sanduíches.