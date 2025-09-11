Evento da Câmara Americana de Comércio reúne mais de 400 pessoas em Porto Alegre

Ocorreu, na tarde desta quinta-feira (11), a segunda edição do Amcham Talks RS 2025, na Casa Vetro, em Porto Alegre. O evento organizado pela Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) teve como objetivo oferecer um olhar prático e provocativo sobre o presente como espaço de construção do futuro.



LEIA TAMBÉM: Amcham debate liderança e alta performance nas empresas

Com o tema “O que ninguém te contou sobre o futuro”, o encontro foi voltado para lideranças empresariais, executivos e gestores, propondo uma imersão em tecnologia, comportamento, estratégia e inovação aplicada, e reuniu nomes de referência nacional e internacional.



“É uma iniciativa extremamente importante. Fazemos atividades inclusive fora do Estado para atrair oportunidades de negócio, investimentos para o Rio Grande do Sul, como um holofote de negócios. Ano passado, por exemplo, estivemos na região Sudeste e Centro-Oeste, mostrando grandes empresas que têm feito aportes bilionários aqui no Estado. Entendemos que é um movimento fundamental para que outras pessoas enxerguem o Rio Grande do Sul como um polo de oportunidades", destacou Soibelmann.



Amcham Talks RS 2025 - inovação e estratégias, com palestras de Diego Puerta – general manager da Dell Brasil, Rony Meisler – Cofundador e ex-CEO da Reserva, atualmente à frente da Rebels Ventures. BRENO BAUER/JC

Durante a tarde, cinco especialistas palestraram para as mais de 400 pessoas. Entre eles estavam Diego Puerta, general manager da Dell Brasil; Rony Meisler, Cofundador e ex-CEO da Reserva, atualmente à frente da Rebels Ventures; e Alessandro Leal, Head do Google for Education para a América Latina.



O ex-CEO da marca Reserva foi o primeiro a falar. Durante sua palestra, Meisler compartilhou as lições aprendidas ao longo dos mais de 20 anos de empresa, enfatizando a importância de se ter um propósito claro e valores que guiam as decisões de negócios.



“O compromisso tem que ser tanto com pessoas como com resultados. Sou um cara de poucas convicções, mas tenho convicção de que a maior parte de nós somos bons. Quando as nossas empresas cuidam das pessoas em alto nível de detalhe, elas vão devolver com mais força produtividade e lealdade. Então, o compromisso tem que ser tanto com pessoas como com resultados, porque uma coisa é consequência da outra”, destacou.



Sendo um evento focado em inovação, a principal tendência do momento foi citada inúmeras vezes: a Inteligência Artificial (IA). Puerta enfatizou o pioneirismo da Dell no fornecimento de infraestrutura de IA e a importância de se adaptar internamente a essa nova era. O general manager da empresa de tecnologia também debateu os desafios na implementação da IA, como a qualidade dos dados e a priorização de casos de uso.



“Quem vai ser bem sucedido alavancando-se através inteligência artificial não vai ser quem vai utilizar a tecnologia mais nova, mais recente, mas tem que entender melhor a necessidade do seu negócio, souber desenhar os processos e ter o time com a cultura correta para fazer seu melhor.”



O Head do Google for Education para a América Latina abordou a importância da educação como base para tudo, discutindo como a tecnologia, incluindo a inteligência artificial, insere-se em um contexto de inovação. Para Leal, a inteligência artificial é essencial para auxiliar os professores, oferecendo-lhes mais tempo para ensinar.



“A inteligência artificial veio exatamente para ajudar o professor a ter mais tempo para se dedicar naquilo que ele mais sabe fazer, que é ensinar, e para que ele consiga dar o mesmo grau de atenção para cada um dos 40 alunos na sala de aula, já que a jornada de aprendizagem é completamente diferente deles. A tecnologia não é fim, é meio para ajudar os alunos e professores”, destacou.



Outro ponto destacado por ele foi o papel do Google for Education na reconstrução do Estado após a enchente. Segundo Leal, a empresa já conta com uma parceria com o governo do Estado para levar educação para as áreas mais impactadas.



“Aqui, com a secretária Raquel (Teixeira, secretária estadual de Educação), temos um relacionamento muito grande. Queremos ir exatamente onde aconteceram os principais impactos, a essas instituições, ir a esses lugares juntos, sempre com o governo, porque assim o governo estará direcionando o processo de onde levar a educação, exatamente para tentar cobrir esse gap que foi gerado pela tragédia”, enfatizou.