JBS lança Programa de Estágio no Rio Grande do Sul

A JBS está com inscrições abertas, até 26 de setembro, para seu Programa de Estágio 2026. No Rio Grande do Sul, as vagas para dar início à carreira estão distribuídas em unidades nas cidades de Bom Retiro do Sul, Montenegro e Passo Fundo.

LEIA MAIS: Tribunal de Justiça do RS está com inscrições abertas para concurso público

Gupy avaliação de raciocínio lógico, entrevistas com RH e lideranças das unidades e uma dinâmica de grupo com foco em trabalho em equipe e comunicação. O início das atividades está previsto para 12 de janeiro de 2026.



Com duração de 12 meses, o programa propõe uma imersão prática em áreas como produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade. A jornada, de 30 horas semanais, acontece presencialmente nas fábricas, com acompanhamento direto de especialistas, metas definidas e uma trilha estruturada de desenvolvimento técnico e comportamental.



“O diferencial do programa é colocar o estudante no centro da operação, para que ele compreenda o negócio de forma profunda e se desenvolva já com os olhos voltados para a próxima etapa da carreira. Queremos formar talentos com conhecimento técnico, mas também com visão de processo, atitude de dono e capacidade de liderar”, afirma Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil.



Além da experiência prática, o programa oferece uma jornada de formação voltada para resultados e competências essenciais ao mercado. Os estagiários atuam em projetos com indicadores reais, como eficiência de equipamentos, rendimento da produção ou taxas de não conformidade, e participam de trilhas com foco em resiliência, comunicação, influência social, melhoria contínua e aprendizagem ativa. O processo seletivo começa por meio da plataforma. As etapas inclueme lideranças das unidades e umacom foco em trabalho em. O início das atividades está previsto para 12 de janeiro de 2026.Com, o programa propõe umaem áreas como. A jornada, de 30 horas semanais, acontece presencialmente nas fábricas, com acompanhamento direto de especialistas, metas definidas e uma trilha estruturada de desenvolvimento técnico e comportamental.“O diferencial do programa é colocar o, para que elede forma profunda e se desenvolva já com os olhos voltados para a próxima etapa da carreira. Queremos formarcom, mas também com”, afirma Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil.Além da, o programa oferece uma jornada de formação voltada paraao mercado. Os estagiários atuam em projetos com indicadores reais, comode equipamentos, rendimento da produção ou taxas de não conformidade, e participam de trilhas com foco em

“Esse é um investimento de longo prazo. Ao formar estagiários dentro das nossas fábricas, conseguimos desenvolver profissionais com vínculo genuíno com a empresa e com a nossa cultura”, reforça Meller.



Durante o estágio, os jovens são acompanhados por líderes e passam por avaliações periódicas com feedbacks estruturados, voltados à preparação para uma futura efetivação. “Nosso compromisso é preparar esses profissionais não apenas para concluir o estágio, mas para serem protagonistas das suas carreiras, dando a eles a oportunidade de crescer dentro da companhia”, destaca o executivo.