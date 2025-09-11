Congresso Movergs debaterá as mudanças do mundo global

De Caxias do Sul

Interpretar o cenário global e preparar as indústrias do setor moveleiro para tendências, desafios e oportunidades do mercado. Esse é o objetivo do 33º Congresso Movergs, marcado para 14 de outubro, das 7h15 às 12h45, no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.

Realizado desde 1989 pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), o evento é o ponto de encontro onde empresários e gestores do segmento se reúnem para buscar conhecimento, atualizações e inspiração para seus negócios. "Neste ano, a programação está muito rica, com assuntos importantes e palestrantes de renome. Um evento indispensável para entender o momento em que estamos e planejar estratégias assertivas", comenta Euclides Longhi, presidente da entidade.