Congresso Movergs debaterá as mudanças do mundo global

Interpretar o cenário global e preparar as indústrias do setor moveleiro para tendências, desafios e oportunidades do mercado. Esse é o objetivo do 33º Congresso Movergs, marcado para 14 de outubro, das 7h15 às 12h45, no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.
Realizado desde 1989 pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), o evento é o ponto de encontro onde empresários e gestores do segmento se reúnem para buscar conhecimento, atualizações e inspiração para seus negócios. "Neste ano, a programação está muito rica, com assuntos importantes e palestrantes de renome. Um evento indispensável para entender o momento em que estamos e planejar estratégias assertivas", comenta Euclides Longhi, presidente da entidade.
A programação começará com Giovani Baggio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que apresentará dados do setor moveleiro e um panorama da conjuntura econômica. O cientista político Heni Ozi Cukier (Professor HOC), especialista em geopolítica com o maior canal brasileiro sobre o tema no YouTube, fará uma análise sobre o contexto internacional e seus impactos nos negócios.
O congresso também traz assuntos que se conectam ao mundo dos negócios, como inovação, comportamento, consumo e marketing. Nesta linha será a palestra do CMO da Vulcabras, Márcio Callage, responsável pelo reposicionamento da Olympikus no mercado esportivo. A programação será finalizada por Carlos Ferreirinha, referência no mercado de luxo. Por sete anos CEO da Louis Vuitton no Brasil, ele abordará o que o futuro reserva para empresas e consumidores.
As vagas para o congresso são limitadas e os ingressos estão à venda em www.movergs.com.br. O primeiro lote pode ser adquirido até esta sexta (12), com valores promocionais a partir de R$ 297.
