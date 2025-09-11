Com expectativa de receber 500 pessoas, Sindilojas Caxias realiza simpósio estadual

Caxias do Sul, na Serra, será sede do 7º Simpósio Estadual do Varejo, organizado pelo Sindilojas da cidade. O evento, marcado para os dias 21 e 22 de outubro, foi divulgado em Porto Alegre nesta quinta-feira (11), quando o presidente Rossano Boff cumpriu agenda na Fecomércio-RS.

Uma das novidades deste ano será a Arena Senac, onde convidados locais dividirão práticas de marketing digital, Inteligência Artificial, criatividade, vendas e tendências de moda. “É um evento para o público de todo o Estado, sendo que 20% das pessoas são de fora da Serra”, comentou Cristhian da Silva, analista de Comunicação e Marketing do Sindilojas Caxias durante visita ao Jornal do Comércio.

Os participantes visitarão, ainda, por meio de missões empresariais, as sedes da Biamar, em Farroupilha, da Rede SIM, em Flores da Cunha, e da loja Tela, em Porto Alegre. A ideia é gerar conversas com empresários consolidados e trocas de experiências.

Equipe do Sindilojas foi recebida pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero NATHAN LEMOS/JC

Na programação, além de economistas e referências no mundo do varejo, há nomes como o do ator Marcelo Serrado, que falará sobre saúde mental. A atividade ocorrerá no Intercity Hotel Caxias.

O valor dos ingressos (disponíveis até o dia 19 de outubro) é de R$ 197,00 para associados Sindilojas Caxias e de R$ 247,00 para o público geral. A partir do dia 20 de outubro, o valor do ingresso é único: R$ 300,00. As inscrições podem ser feitas pelo site do Sindilojas Caxias.