Universidade Feevale encerra oferta de seis cursos de graduação

A Universidade Feevale, fundada em 1969 em Novo Hamburgo, anuncia nesta semana o encerramento de seis cursos de graduação. As aulas de Artes Visuais, Design de Interiores, Estética e Cosmética, História, Letras e Relações Públicas não serão mais ofertadas na grade da universidade já a partir do próximo processo seletivo. As informações são da assessoria de imprensa da Feevale.

De acordo com a nota divulgada, a decisão foi tomada em julho e leva em conta a baixa procura pelas áreas "que inviabilizam a continuidade da oferta". A instituição garante que os estudantes já matriculados nesses cursos irão concluir a sua formação normalmente.