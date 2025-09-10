Cultura é alavanca para resultado, aponta Marcela Zaidem

O uso de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, para tirar dúvidas relacionadas ao trabalho já não é mais uma novidade. No entanto, as respostas são genéricas e elaboradas de acordo com o perfil de cada usuário, o que limita a aplicação nas empresas.

Uma solução lançada neste mês pela CNP People Solution pretende mudar essa lógica e levar a cultura organizacional para o cotidiano das empresas. É o alinhAI, um chat de IA que funciona pelo WhatsApp e customiza interações de acordo com os valores e processos de cada negócio, oferecendo suporte a líderes e equipes.

“O que sustenta a cultura é a rotina”, argumenta Marcela Zaidem, que já apoiou a geração de mais de 600 mil empregos, quando esteve à frente da área de pessoas do G4 Educação.

Para que o recurso esteja presente na tomada de decisão cotidiana e nos processos das organizações, o canal escolhido foi o WhatsApp, o principal aplicativo de mensageria usado no Brasil.

O funcionamento do alinhAI começa com um setup personalizado, no qual a cultura da empresa é integrada ao sistema. A partir desse momento, o chatbot já pode ser consultado e suas respostas estarão ajustadas ao perfil e aos objetivos definidos pela organização.

Dessa maneira, a solução busca tirar a cultura organizacional das intenções declaratórias e transformá-la em ações práticas, que passam a ser executadas de forma consistente e contínua.

A ferramenta se destaca por atender especialmente às necessidades de empresas de pequeno porte, que têm menos recursos para investir em uma consultoria voltada ao diagnóstico e à transformação da cultura organizacional. Além disso, esses negócios, muitas vezes, não utilizam plataformas colaborativas, como Slack ou Teams, mas já incorporaram o WhatsApp aos seus processos.

“O grande objetivo desta ferramenta é apoiar o pequeno empreendedor a conseguir ter uma comunicação mais clara, reduzindo as mesmas perguntas todos os dias”, detalha Marcela. “Imagina se, ao invés de receber as mesmas perguntas todos os dias, essa liderança pudesse ter no WhatsApp, na palma da mão, alguém que respondesse parte dessas dúvidas para ele”, acrescenta.

São nesses momentos que comportamentos são moldados e que a cultura é construída. “Os empreendedores veem cultura como algo bonito de se escrever na parede, algo de se colocar num board, mas eles nunca viram cultura como uma alavanca para resultado. A CNP nasce com o propósito de transformá-la em algo tangível, em comportamento, e tem a tecnologia como aliada nesse processo”, reforça Marcela.

Entre as funcionalidades previstas para futuras atualizações do alinhAI estão cruzamentos com agendas corporativas, que fornecerão insights sobre gestão de tempo, participação em reuniões e indicadores de retrabalho.

A empreendedora antecipa que a proposta é fazer com que a rotina reflita os valores culturais da empresa e a visibilidade sobre como os processos estão sendo executados. Tudo isso combinado com o treinamento da ferramenta, possibilitando intervenções rápidas em casos de desalinhamento.

A inteligência artificial cumpre uma função que vai além da produtividade ou da gestão de tempo. Marcela sustenta que, hoje, a missão do empreendedor é educar, e os novos recursos devem viabilizar isso.

“No meio de tanta tecnologia, de tanta novidade, de um mundo tão agitado, de tanta falta de lugar seguro para se perguntar, para se questionar, ele precisa, dentro das empresas dele, tomar esse papel, sentar nessa cadeira de alguém que vai ajudar na educação, na conscientização.”