Procempa inaugura SmartLab, com foco em cocriação

Reconhecimento facial na entrada, arquibancadas, palco, espaço para café. A Procempa inaugurou nessa semana o seu SmartLab, laboratório de inovação da companhia, criado para estimular a geração e a ideação de projetos inovadores para Porto Alegre.

O novo local foi concebido para ser um espaço de conexão, colaboração e cocriação de soluções inovadoras para a Prefeitura de Porto Alegre, o município e o cidadão.

“Estamos entregando um espaço criativo e democrático para podermos pensar novas soluções para a cidade. Um ambiente descontraído e muito inovador para que a prefeitura e o nosso ecossistema possam atuar juntos”, comenta a presidente da Procempa, Letícia Batistela.

O espaço fica no térreo do Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela (CAM), no Centro Histórico de Porto Alegre, e foi inaugurado nessa terça-feira.

"Esse é um espaço de inovação, fazer juntos, fazer de forma diferente, para termos entregas melhores. A prefeitura é a grande gerente dos serviços da cidade, então quando melhora a tecnologia, seja no trânsito, na pavimentação ou na saúde, nossos serviços se tornam mais eficazes e melhores para a população", comentou o prefeito Sebastião Melo.

Letícia explica que esse não será um local para a realização de reuniões técnicas e administrativas e, sim, de cocriação. “Queremos que os secretários e até o prefeito possam se reunir para pensarmos inicativas em conjunto”, comenta, destacando que uma das inspirações é o CriaLab, do Tecnopuc.

Criado em 2023 pela Procempa, o laboratório funciona como um hub de incentivo à soluções inovadoras voltado à transformação digital de Porto Alegre. Por dois anos, as soluções do SmartLab foram produzidas dentro da infraestrutura já existente da empresa.

“A Procempa já trabalha com inovação há muitos anos, e o SmartLab materializa essa intenção de nos posicionarmos e de fazer negócios com o ecossistema”, destaca a gestora de Novos Negócios da Procempa, Liana Rigon.

No laboratório, as equipes da Procempa desenvolvem e aperfeiçoam projetos próprios da companhia, além de integrar soluções externas para aprimorar a execução dos serviços da administração pública e a forma como são disponibilizados ao cidadão. As ações desenvolvidas no hub também conectam a companhia com o ecossistema de inovação local e nacional através do Procempa OpenLab, o programa de inovação aberta da empresa.

Entre os projetos em andamento no SmartLab, estão três inteligências artificiais (IAs) para diagnóstico precoce de câncer de mama, pulmão e pele (Mirai, Sybil e SkinScan); uma IA aplicada à segurança pública, capaz de analisar placas de veículos em tempo real (Hórus NG); e uma IA generativa destinada a modernizar processos da administração pública, com foco na privacidade e proteção de dados (SmartGen).

O secretário de inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, destacou a importância de Porto Alegre contar com um novo espaço de inovação dentro da sede do governo municipal. “Essa iniciativa aproxima cada vez mais as soluções inovadoras da gestão pública e pode nos ajudar a acelerar políticas de inovação da cidade que colocam Porto Alegre como referência e protagonista nessa área”, disse.