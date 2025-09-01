Generation Brasil anuncia programa de empregabilidade em JavaScript no RS

A Generation Brasil, organização sem fins lucrativos com a missão de promover mobilidade socioeconômica para pessoas em situação de vulnerabilidade, anunciou uma nova expansão de sua atuação no país.

Em parceria com o Instituto Helda Gerdau e o Instituto Caldeira, a ONG lança em Porto Alegre e região seu primeiro programa de empregabilidade em JavaScript, que vai além da formação técnica e prepara os participantes para iniciar suas carreiras no setor de tecnologia.

A iniciativa faz parte de um projeto-piloto em 2025 que visa testar a metodologia da Generation na região Sul e criar um ecossistema de empresas parceiras. As inscrições estão abertas até 06 de setembro. As aulas iniciam no dia 23 de outubro.

O programa busca capacitar e inserir no mercado de trabalho jovens e adultos em início ou transição de carreira, conectando-os diretamente a empregadores da rede da Generation Brasil.

“Nosso objetivo não é apenas apoiar a entrada no mercado de trabalho, mas oferecer condições para que cada participante consiga construir uma trajetória sólida e transformadora. Isso significa preparar para o emprego de hoje e, ao mesmo tempo, criar caminhos para que avancem, cresçam profissionalmente e conquistem mobilidade socioeconômica de forma sustentável”, comenta Andrea Matsui, CEO da Generation Brasil.

O curso de Pessoa Desenvolvedora Fullstack JavaScript é totalmente gratuito e online, com duração de 12 semanas em período integral. Durante esse período, os participantes terão aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em uma jornada intensiva que combina:

O público-alvo são pessoas com 18 anos ou mais, que tenham ensino médio completo, residam em Porto Alegre e cidades da região e tenham disponibilidade para se dedicar integralmente ao curso.

"O mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais preparados para lidar com tecnologias digitais e inteligência artificial. Acreditamos que a inovação só faz sentido quando gera inclusão e desenvolvimento sustentável", destaca Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira.

O curso é gratuito e totalmente online com aulas ao vivo. O processo de seleção dos alunos conta com quatro etapas: inscrição, teste motivacional, teste de interpretação de texto e lógica, além de entrevista e análise documental.